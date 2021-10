Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 8 OTTOBRE 2021

L’elenco completo:

CASTANO PRIMO: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio commercialista di Castano Primo cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. Requisiti richiesti: esperienza nella registrazione di fatture, prima nota, controllo ed elaborazioni bilanci; preferibile provenienza da studio commercialista; patente B. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.30-12.30/14.30-18.30. (Rif. 9191)

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O – BIANCHERIA PER LA CASA

Confezione di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O – BIANCHERIA PER LA CASA. Requisiti richiesti: abilità nell’utilizzo della macchina piana con orlatore, tagliacuci, orlo a giorno. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga ed orario di lavoro part-time: 08.00-12.00 oppure 14.00-18.00. Saranno valutati anche i CV dei/delle candidati/e che oltre all’esperienza sopra indicata abbiano maturato esperienza anche di stiro e controllo qualità con conoscenza dei difetti di lavorazione e tessuti. (Rif. 9185)

MARNATE: AIUTO ELETTRICISTA

Azienda di impiantistica elettrica di Marnate cerca 1 AIUTO ELETTRICISTA per lavori vari di manutenzione. Requisiti richiesti: residenza preferibilmente nelle immediate vicinanze di Marnate; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 12 mesi ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/14.00-18.00. (Rif. 9182)

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA NELLA CREAZIONE COMPLETA DI IMPIANTI ELETTRICI PER MACCHINARI INDUSTRIALI; è preferibile essere residenti nelle vicinanze di Dairago; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9173)

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE COMMERCIALE ESTERO

Azienda del settore metalmeccanico di Busto Arsizio cerca 1 OPERATORE/TRICE COMMERCIALE ESTERO. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE L’ESPERIENZA nella mansione; si richiede inoltre la disponibilità ad effettuare le visite aziendali sia in Italia che all’estero; ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. Assunzione prevista per il mese di novembre. (Rif. 9170)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO ROCCHE

Azienda di finissaggio tessile di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO ROCCHE prelevandole dai bancali e collocandole su macchina semiautomatica per poi scaricarle posizionandole in centrifuga o asciugatoio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; utilizzo del PC; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno su 2 turni 6.00/13.30 e 13.30/22.00 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9163)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA CUCINA COLORI

Azienda di finissaggio tessile di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLA CUCINA COLORI che si occuperà della pesatura dei coloranti, della ricezione e disposizione nei magazzini dei coloranti, degli ausiliari e dei prodotti chimici ordinati. In collaborazione con l’ufficio acquisti, gestirà il rispristino delle scorte sulla base delle esigenze di produzione. Requisiti richiesti: preferibile titolo di perito chimico; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; conoscenza ed uso del PC; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 7.00/15.00 e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9162)

CASTELLANZA: IMPEGATO/A GEOMETRA

Azienda di vendita ed installazione infissi nei pressi di Castellanza cerca 1 IMPEGATO/A GEOMETRA che si occuperà della gestione cartacea dei rilievi, misure e della gestione dei cantieri. Requisiti richiesti: diploma di geometra; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; conoscenza del pacchetto Office e del CAD; disponibilità a trasferte sul territorio; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto di lavoro a tempo determinato di 2 anni. (Rif. 9160)

CASTELLANZA: OPERAIO/A SERRAMENTISTA

Azienda di vendita ed installazione infissi nei pressi di Castellanza cerca 1 OPERAIO/A SERRAMENTISTA che si occuperà di installazione di infissi e porte. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; diploma di scuola secondaria di 1° grado; conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte sul territorio; patente B. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato di 2 anni. (Rif. 9159)

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE

Azienda di manutenzione impianti gas metano nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE che si occuperà di manutenzione impianti di riduzione gas metano, civili e industriali, inizialmente in affiancamento e successivamente in autonomia. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; diploma o attestato ad indirizzo meccanico e/o idraulico; utilizzo del PC; patente B; disponibilità a occasionali trasferte nel nord Italia; disponibilità a lavorare il sabato in alcuni periodi dell’anno; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, se compatibile con età. Orario a tempo pieno 8.00/12.00 -13.30/17.30. (Rif. 9158)

BUSTO ARSIZIO: COMMIS DI SALA

Ristorante di Busto Arsizio cerca 1 COMMIS DI SALA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; indispensabile diploma alberghiero o esperienza analoga; residenza in zona Busto Arsizio; inglese buono; patente B. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi (con possibilità di trasformazione in indeterminato) con orario pieno 10.30-14.30 – 19.00-23.00. (Rif. 9153)

FAGNANO OLONA: MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A

Azienda edile di Fagnano Olona cerca 1 MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle stesse mansioni e nello stesso settore; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9149)

FAGNANO OLONA: APPRENDISTA MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A

Azienda edile di Fagnano Olona cerca 1 APPRENDISTA MURATORE/TRICE CARPENTIERE/A. Requisiti richiesti: preferibile generica esperienza nelle stesse mansioni e nello stesso settore; età compatibile con l’apprendistato; patente B. Si offre: contratto di apprendistato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9148)

OLGIATE OLONA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE PART TIME

Azienda di produzione e commercio di stampati commerciali di Olgiate Olona cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE PART TIME che si occuperà dell’amministrazione e della contabilità fino alla preparazione della documentazione per la stesura del bilancio. Requisiti richiesti: indispensabile pluriennale esperienza nella mansione; titolo di studio attinente alla mansione; conoscenza dei sistemi amministrativi-contabili; ottima conoscenza dei programmi gestionali; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre orario di lavoro part time 8.30/12.30 e, per 2 giorni a settimana 8.30/12.30 – 14.00/16.00. Contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9146)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ALLO SVILUPPO COMMERCIALE (LIBERO PROFESSIONISTI/E)

Agenzia di intermediazione assicurativa di Busto Arsizio cerca 2 ADDETTI/E ALLO SVILUPPO COMMERCIALE (LIBERO PROFESSIONISTI/E) per ricerca e sviluppo clienti potenziali e gestione clientela effettiva. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza; diploma oppure laurea; conoscenza del pacchetto Office; predisposizione ai rapporti interpersonali e all’attività di lavoro autonomo ed in team; patente B. Orario di lavoro a tempo pieno: 09.30-12.30 / 14.30-18.30 indicativo. (Rif. 9123)

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE FINITO/A

Azienda edile di Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE FINITO/A. Requisiti richiesti: è indispensabile aver maturato esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì. L’azienda valuta anche eventuale operaio/a specializzato/a. (Rif. 9119)

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE/TRICE MONTATORE/TRICE CARPENTERIA LEGGERA

Azienda di carpenteria leggera di Busto Arsizio cerca 1 SALDATORE/TRICE MONTATORE/TRICE CARPENTERIA LEGGERA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel settore e preferibile nella mansione; conoscenza del disegno tecnico; capacità di assemblare un manufatto come da disegno; buona capacità di saldatura a Tig e a filo continuo; abile nella finitura e molatura; diploma di scuola secondaria di 1°grado; conoscenza e uso del PC. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9118)

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA AIUTO MODELLISTA

Azienda di produzione abbigliamento in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA AIUTO MODELLISTA. Requisiti richiesti: titolo di studio come modellista; preferibile generica esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza a Busto Arsizio o in zone limitrofe. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.00 – 14.00/18.00 e contratto di apprendistato. (Rif. 9097)

BUSTO ARSIZIO: SARTA/O CUCITRICE/ORE

Azienda di produzione abbigliamento in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 SARTA/O CUCITRICE/ORE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; autonomia nella realizzazione del primo capo su indicazioni della modellista; capacità di utilizzo di tutte le macchine da cucire; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.30-12.30 14.00-18.00. Possibilità anche di part time. (Rif. 9096)

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE

Azienda di impianti di irrigazione di Olgiate Olona cerca ADDETTO/A ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo di attrezzature da giardino; minima conoscenza di idraulica e di elettricità; preferibile residenza nelle immediate vicinanze; patente B; disponibilità alle trasferte; disponibilità a lavorare il sabato e ad effettuare straordinari. Si offre: contratto a tempo determinato 6 mesi con orario a tempo pieno: 8.00-12.00/ 13.30-17.30 (Rif. 9093)

BUSTO ARSIZIO: MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 1 MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE che si occuperà di manutenzione meccanica ordinaria, straordinaria e di primo intervento su guasti delle linee produttive (pompe, valvole, motori elettrici). Requisiti richiesti: indispensabile pluriennale esperienza nella mansione e nel settore; conoscenze di meccanica generale; buon utilizzo dei principali strumenti di officina; capacità di saldare ad elettrodo e a TIG; preferibile possesso della patente da fuochista di 2° grado. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno a giornata e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9080)

BUSTO ARSIZIO: TINTORI/E FILATI ESPERTI/E

Azienda di tintura filati di Busto Arsizio cerca 2 TINTORI/E FILATI ESPERTI/E. Requisiti: preferibile diploma perito tessile; indispensabile esperienza nella mansione con buona capacità di utilizzo delle macchine da tintura per filati (armadi o macchine a bracci); utilizzo dei microprocessori; conoscenze di chimica tintoriale; saper maneggiare rocche e matasse. Si offre orario a tempo pieno su 2 turni e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9078)

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA PATENTE C-E + CQC

Azienda di autotrasporti di Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA PATENTE C-E + CQC di autoarticolato per trasporto intermodale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; patente C+E – CQC e Carta Tachigrafica; disponibilità a trasferte in Lombardia, Veneto e Piemonte; preferibile residenza a Busto Arsizio o comuni limitrofi. Si offre: contratto a tempo determinato e orario a tempo pieno. (Rif. 9069)

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA

Azienda di confezioni abbigliamento di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile consolidata esperienza nell’utilizzo della macchina piana; patente B. Si offre orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 14.00/18.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9037)

GORLA MAGGIORE: ASSISTENTE DI TESSITURA

Azienda del settore tessile di Gorla Maggiore cerca 1 ASSISTENTE DI TESSITURA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE aver maturato ESPERIENZA nella CONDUZIONE DELLA MACCHINA DA TESSITURA, CARICO E REGOLAZIONI DEI TELAI, CONOSCENZA MACCHINE JACQUARD; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. Assunzione prevista per il mese di settembre 2021. (Rif. 8953)

SAN VITTORE OLONA: APPRENDISTA OPERAIO/A TESSILE

Tessitura di San Vittore Olona cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO/A TESSILE per la conduzione della macchina da tessitura, avvio e chiusura per la lavorazione della pezza su telai Acqua, Pinza, Aria. Requisiti richiesti: è preferibile il diploma di Perito Tessile o titolo equivalente. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno su turni. Si valuta anche eventuale contratto a tempo indeterminato se il/la candidato/a è in possesso di esperienza. (Rif. 8861)

GALLARATE: ADDETTA/O ALLA RECEPTION

Azienda settore alberghiero nelle vicinanze di Gallarate cerca ADDETTA/O ALLA RECEPTION. La risorsa si occuperà del check-in e check-out dei clienti, gestirà telefonicamente le prenotazioni interagendo con i portali del settore. Si richiede esperienza nella mansione; maturità alberghiera e buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto part-time a tempo determinato. (Rif. 9193)

GALLARATE: ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE

Azienda di servizi nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire lavori di manutenzione che non comportino modifiche agli impianti, vigilanza e supporto svolto da ditte esterne, sorveglianza impianti generali e compilazione registri periodici, sopralluoghi interni alle unità immobiliari della struttura, conduzione carrello elevatore. Si richiede: diploma elettrotecnico; esperienza nella stessa mansione; corsi conduzione carrello elevatore; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9175)

OGGIONA SANTO STEFANO: ASSEMBLATORE/TRICE MECCANICO/A AFFETTATRICI

Azienda metalmeccanica operante nei dintorni di Oggiona Santo Stefano cerca 1 ASSEMBLATORE/TRICE MECCANICO/A AFFETTATRICI. Data la particolarità della mansione la risorsa richiesta possiede già esperienza nello stesso settore. Si richiede alta precisione e predisposizione al lavoro manuale. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9154)

LONATE POZZOLO: MANOVALE EDILE

Azienda operante nel settore edilizio nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 MANOVALE EDILE. La/il candidato ideale ha già avuto esperienza nel settore edilizio e nei cantieri, sa intonacare, verniciare e lavorare in altezza. Requisiti richiesti: disponibilità a viaggiare in giornata; patente B; breve esperienza nella medesima mansione. Si offre contratto a tempo pieno determinato per poi valutare un tempo indeterminato. (Rif. 9150)

GALLARATE: CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA

Azienda del settore tessile nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CUCITRICE/TORE MACCHINA PIANA. La risorsa dovrà occuparsi di cucire tasche filetto, colli, paramonture, cerniere. Dovrà essere in grado di lavorare in autonomia. Si richiede esperienza pluriennale nella stessa mansione; diploma in ambito moda; residenza limitrofa. Si offre un contratto a tempo pieno determinato. (Rif. 9143)

GALLARATE: ADDETTI AL SERVIZIO RISTORAZIONE

Azienda del settore ristorazione fast food cerca ADDETTI AL SERVIZIO RISTORAZIONE. Le risorse dovranno occuparsi della preparazione, cottura e vendita di cibi in fast food. Si richiede preferibilmente esperienza nella stessa mansione; residenza limitrofa e patente B. Si offre un contratto part time di 20 ore settimanali su turni a tempo determinato. (Rif. 9142)

GALLARATE: OPERATORE/TRICE GALVANICO/A

Azienda del settore aeronautico nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 OPERATORE/TRICE GALVANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi dello smontaggio e rimontaggio pezzi su telaio, bagnate, controllo numerico delle parti lavorate. Si richiede: esperienza nella stessa mansione; patente B; residenza limitrofa. Si offre una lavoro a tempo pieno e determinato, finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9141)

CAVARIA CON PREMEZZO: MECCANICO/A FRESATORE/TRICE

Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Cavaria cerca 1 MECCANICO/A FRESATORE/TRICE. La risorsa lavorerà come operatore/trice macchine utensili in particolare sulla fresa e sul centro di lavoro a controllo numerico. Si richiede breve esperienza nella stessa mansione e si offre contratto a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9139)

SOMMA LOMBARDO: LATTONIERE/A

Azienda che realizza coperture edilizie nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 LATTONIERE/A. La risorsa dovrà essere in grado di lavorare la lamiera metallica in genere impiegando utensili manuali o macchinari appositi. Si richiede esperienza maturata nella stessa mansione; disponibilità a trasferte quotidiane e settimanali. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9136)

SOMMA LOMBARDO: CARPENTIERE/A

Azienda che realizza coperture edilizie nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 CARPENTIERE/A. La risorsa dovrà avere maturato dimestichezza nell’ambiente edilizio ed essere in grado autonomamente di costruire, riparare e demolire strutture in ferro tramite utensili specifici. Si richiede esperienza maturata nello stesso ambito e disponibilità a spostamenti quotidiani e settimanali. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9133)

ISPRA: ADDETTA/O RICEVIMENTO HOTEL

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Ispra cerca 1 ADDETTA/O RICEVIMENTO HOTEL. La risorsa si occuperà dell’accoglienza clienti, chek in e chek out, controllo parcheggio, evasione mail e telefonate, controllo disponibilità portali e registrazione fatture. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella medesima mansione; diploma di scuola media superiore o laurea; ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua tedesca; utilizzo PC e posta elettronica; patente B. Si offre contratto part time a tempo determinato con orario flessibile e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9129)

ISPRA: ESTETISTA QUALIFICATA/O

Estetica nelle vicinanze di Ispra cerca 1 ESTETISTA QUALIFICATA/O. La risorsa si occuperà di eseguire manicure e pedicure con semipermanente, ceretta, massaggi, trattamenti viso e corpo. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa mansione; qualifica professionale di estetista; utilizzo del PC. Distanza dal luogo di lavoro non oltre i 15 km. Si offre contratto a tempo determinato part time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9116)

GALLARATE: IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE

Filiale azienda di assicurazione nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE. La risorsa si occuperà principalmente di preventivi, gestione polizze e sinistri. Si richiede: esperienza nella stessa mansione, buona capacità relazionale con la clientela, diploma di maturità, conoscenza e uso applicativi office automation. Si offre contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9111)

GALLARATE: APPRENDISTA MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 APPRENDISTA MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire operazioni delle apparecchiature industriali e del magazzino. Si richiede età compatibile con il contratto di apprendistato; diploma di perito meccanico; conoscenza solid works o simili. Si offre un contratto di apprendistato a tempo pieno finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9110)

GALLARATE: CAPO/A MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CAPO/A MECCANICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di eseguire operazioni su macchine troncatrici, banchi di lavoro a tre o cinque assi. Si richiede indispensabile e pluriennale esperienza nella stessa mansione; diploma di perito meccanico; esperienza nell’utilizzo di solid works o simili. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9109)

GALLARATE: CAMERIERE/A

Ristorante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CAMERIERE/A. Si richiede: diploma alberghiero; inglese fluente; esperienza nell’utilizzo di palmari e cassa; residenza limitrofa; patente B. Si offre un contratto a tempo pieno determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9107)

CASSANO MAGNAGO: COMMERCIALE DA REMOTO

Azienda di autonoleggio a lungo e breve termine nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 COMMERCIALE DA REMOTO. La risorsa dovrà essere in grado di proporre i servizi di autonoleggio dell’azienda adeguati al target e dare supporto commerciale da remoto a clientela selezionata. Indispensabile esperienza nella stessa mansione; diploma; buon utilizzo di Office Automation e patente B. Si offre contratto a progetto iniziale con finalità di inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9087)

GALLARATE: CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di manutenzione e riparazione sollevamento industriale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa dovrà essere in grado di eseguire tutte le opere di carpenteria per la manutenzione e riparazione di gru a ponte. Si richiede indispensabile esperienza nella stessa attività e mansione, preferibilmente nello stesso settore, patente B, disponibilità a trasferte giornaliere con rientro al domicilio. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9067)

GALLARATE: MONTATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE GRU

Azienda di manutenzione e riparazione sollevamento industriale nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 MONTATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE GRU. La risorsa dovrà essere in grado di montare e riparare gru a ponte. Si richiede indispensabile esperienza in idromeccanica e carpenteria, patente B, disponibilità a trasferte giornaliere con rientro al domicilio. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9066)

GALLARATE: CUOCA/O RESPONSABILE DI CUCINA

Azienda operante nella produzione e distribuzione pasti nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CUOCA/O RESPONSABILE DI CUCINA. La risorsa si occuperà di organizzare la cucina, preparare le basi e le ricette, monitorare la tracciabilità degli alimenti e assicurare igiene e pulizia. Si richiede esperienza maturata nella medesima posizione, capacità di relazione e gestione del team di lavoro, utilizzo dei principali programmai di office automation e patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9038)

CASSANO MAGNAGO: MONTATRICE/TORE DI MAGAZZINI AUTOMATICI

Azienda meccanica nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 MONTATRICE/TORE DI MAGAZZINI AUTOMATICI. La risorsa si occuperà di montare magazzini automatici partendo dal disegno fino al completo montaggio presso le aziende clienti. L’azienda si occuperà di formare la persona sugli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro. Si richiede buona manualità, propensione al lavoro di squadra, disponibilità a viaggiare, preferibile esperienza nel settore meccanico. Si offre contratto a tempo pieno determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9036)

GALLARATE: TIROCINANTE IMPIEGATA/O

Azienda edile nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di inserire 1 TIROCINANTE IMPIEGATA/O nella propria struttura. La/il candidata/o avrà la possibilità di imparare ad effettuare fatture ddt, carico e scarico magazzino, registrazione documenti. Si richiede titolo di studio in area amministrativa contabile, età compatibile con il contratto di apprendistato, residenza limitrofa. Si offre un tirocinio a tempo pieno. E’ prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9194)

VERGIATE: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI CONTABILITA’

Studio professionale nelle vicinanze di Vergiate offre la possibilità di avviare 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI CONTABILITA’. La risorsa imparerà ad occuparsi di adempimenti IVA e scadenze fiscali e ad utilizzare software di contabilità. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi a tempo pieno. Si richiede: diploma di ragioneria o laurea in amministrazione finanza e marketing, patente B, residenza limitrofa. Si offre una indennità di partecipazione. (Rif. 9105)

GALLARATE: TIROCINIO come AIUTO CUOCA/O

Azienda operante nella distribuzione pasti nelle vicinanze di Gallarate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come AIUTO CUOCA/O. La/il candidata/o affiancherà il responsabile di cucina per la preparazione delle ricette e il confezionamento dei pasti. Collaborerà inoltre nel riordino e controllo igiene. Si offre tirocinio a tempo pieno di 6 mesi con indennità. (Rif. 9040)

ORIGGIO: ELETTRICISTA

Ditta di Origgio cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza ed autonomia nell’installazione di impianti elettrici civili ed industriali; attestato di qualifica o diploma in ambito elettrico; patente B. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione. (Rif. 9187)

SARONNO: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ CONDOMINIALE

Studio di amministrazione immobili di Saronno cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ CONDOMINIALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata nella gestione della contabilità condominiale (inserimento fatture, verifica pagamenti, patrimoniale); diploma di ragioneria o similare; Word, Excel; patente B; età compatibile con apprendistato. Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato/a. (Rif. 9179)

ORIGGIO: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda di Origgio cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Requisiti richiesti: esperienza maturata come tornitore CNC, uso seghetto, trapani e torni tradizionali; programmazione FANUC; conoscenza disegno meccanico; uso strumenti di misura; preferibile attestato di qualifica in ambito meccanico; patente B. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9178)

ORIGGIO: AUTISTI/E TRASPORTATORI/TRICI CON PATENTE E OPPURE CON PATENTE C + CQC + ADR

Società di trasporti di Origgio cerca AUTISTI/E TRASPORTATORI/TRICI CON PATENTE E OPPURE CON PATENTE C + CQC + ADR. Requisiti richiesti: indispensabile patente C + CQC + ADR, patente E; disponibilità a trasferte nazionali 1 o 2 volte a settimana. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9177)

GERENZANO: MURATORE/TRICE addetto/a alla RIFINITURA e MANUTENZIONE

Impresa edile di Gerenzano cerca 1 MURATORE/TRICE addetto/a alla RIFINITURA e MANUTENZIONE. Requisiti richiesti: esperienza; patente B; residenza limitrofa a Saronno. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 9176)

MOZZATE: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Azienda di Mozzate cerca 2 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: esperienza pregressa e possesso del patentino per il muletto; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Mozzate. La risorsa si occuperà di carico/scarico merce, con ausilio di muletto; preparazione degli ordini. Contratto da valutare in base all’esperienza posseduta dai/dalle candidati/e. (Rif. 9171)

VERTEMATE (CO): SUPERVISORE-COORDINATORE/TRICE REPARTO VENDITE TURNO NOTTURNO

Punto vendita all’ingrosso di Vertemate (Co) cerca 1 SUPERVISORE-COORDINATORE/TRICE REPARTO VENDITE TURNO NOTTURNO. Requisiti richiesti: affidabilità, serietà e capacità di gestire e coordinare la squadra di addetti alle vendite durante il turno notturno, supervisione puntuale degli allestimenti e rifornimenti degli scaffali; HACCP; Excel, Outlook; automuniti/e; patentino muletto; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Vertemate, Fino Mornasco, Cadorago, Lomazzo; disponibilità al turno notturno (dalle 17.30 alle 24.30 circa) Si offre tempo determinato con possibilità di proroghe, part time 24/30 ore settimanali. (Rif. 9169)

VERTEMATE (CO): ADDETTI/E VENDITA

Punto vendita all’ingrosso di Vertemate (Co) cerca 2 ADDETTI/E VENDITA. Requisiti richiesti: esperienza di vendita; servizio ed assistenza al cliente; allestimento scaffali e gestione dei prodotti; HACCP; Excel, Outlook; automuniti/e; età compatibile con apprendistato; residenza limitrofa a Vertemate, Fino Mornasco, Cadorago, Lomazzo. Si offre tempo determinato con possibilità di proroghe, part time 24/30 ore settimanali su turni. (Rif. 9168)

LOCATE VARESINO: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Ditta di Locate Varesino cerca 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nel montaggio, assemblaggio di componenti meccanici, macchinari ed impianti industriali; lettura del disegno meccanico; uso attrezzatura da banco; preferibile attestato o diploma in ambito meccanico; buono inglese; residenza limitrofa a Locate Varesino; patente B; disponibilità a trasferte in Italia e/o all’estero per effettuare montaggi, assistenza e costruzione di macchinari presso i clienti. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9164)

VERTEMATE (CO): ADDETTI/E VENDITA REPARTO FRESCHI/MACELLERIA

Punto vendita all’ingrosso di Vertemate(Co) cerca 2 ADDETTI/E VENDITA REPARTO FRESCHI/MACELLERIA. Requisiti richiesti: esperienza di vendita, servizio ed assistenza al cliente professionale HORECA (albergatori, ristoratori, catering), allestimento scaffali e gestione dei prodotti deperibili; HACCP; Excel, outlook; automuniti/e; residenza limitrofa a Vertemate, Fino Mornasco, Cadorago, Lomazzo. Si offre tempo determinato con possibilità di proroghe, part time 24/30 ore settimanali su turni. (Rif. 9161)

TRADATE: AUTISTA ADDETTO/A ALLE CONSEGNE DI BEVANDE

Società di Tradate cerca 1 AUTISTA ADDETTO/A ALLE CONSEGNE DI BEVANDE. Requisiti richiesti: indispensabile patente C + CQC; residenza limitrofa a Tradate. La risorsa si occuperà della consegna di bevande presso privati e pubblici esercizi. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9132)

CISLAGO: ADDETTA/O TENUTA CONTABILITA’

Studio commercialista di Cislago cerca 1 ADDETTA/O TENUTA CONTABILITA’. Requisiti richiesti: esperienza maturata presso studi commercialisti; gestione contabilità delle aziende clienti; contabilità ordinaria e semplificata fino al bilancio di esercizio; registrazioni IVA; diploma in ambito contabile; discreto inglese, ZUCCHETTI, OFFICE; patente B, residenza nelle vicinanze di Cislago. Si offre tempo indeterminato pieno. (Rif. 9125)

CISLAGO: ADDETTO/A PAGHE

Studio commercialista di Cislago cerca 1 ADDETTO/A PAGHE. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione di pratiche connesse con la gestione del personale (assunzioni, cessazioni, denunce infortuni, cedolini); diploma inerente la mansione; OFFICE; ZUCCHETTI; discreto inglese; patente B; residenza limitrofa a Cislago. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9124)

CASSINA RIZZARDI: FARMACISTA

Farmacia di Cassina Rizzardi cerca 1 FARMACISTA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa; laurea in farmacia + esame di stato; uso PC; discreto inglese. Si offre tempo determinato pieno. (Rif. 9120)

CAIRATE: OPERAIO/A POLIFUNZIONALE

Azienda di Cairate cerca 1 OPERAIO/A POLIFUNZIONALE. Requisiti richiesti: indispensabile flessibilità e capacità di adattamento a svolgere le varie mansioni richieste (carico/carico merci, consegne con furgone, assemblaggio e interventi a bordo macchina); patente B; residenza limitrofa Tradate. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9103)

ORIGGIO: ELETTRICISTA INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI

Azienda di Origgio cerca 1 ELETTRICISTA INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nell’installazione di impianti civili ed industriali; patente B. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9092)

GERENZANO: ELETTRICISTA CON ESPERIENZA

Azienda di Gerenzano cerca 1 ELETTRICISTA CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’installazione di impianti elettrici, antifurti, videosorveglianza; patente B. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9091)

ORIGGIO: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Società operante nella logistica, per la sede di Origgio, cerca 20 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: minima esperienza maturata in magazzino: imballaggio scatole, smistamento e prelievo colli con utilizzo radio frequenza, carico e scarico merci, uso del carrello elevatore; patentino muletto; residenza limitrofa ad Origgio; disponibilità a lavoro su turni (dalle 6.00-14.00 e dalle 14.00-22.00). Si offre tempo determinato scopo assunzione (Rif. 9065)

COGLIATE: MAGAZZINIERE/A

Azienda di logistica di Cogliate cerca 1 MAGAZZINIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza maturata nel magazzino; carico e scarico merci; patente C oppure E. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 9055)

CASTIGLIONE OLONA: MURATORI/TRICI QUALIFICATI/E-SPECIALIZZATI/E e MANOVALI

Impresa edile di Castiglione Olona cerca MURATORI/TRICI QUALIFICATI/E-SPECIALIZZATI/E e MANOVALI. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nei lavori di muratura, corso base sulla sicurezza in cantiere; residenza nella provincia di Varese; gradito patentino muletto/escavatore; patente B; il trasporto verso i cantieri avverrà con mezzi aziendali. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione. (Rif. 9054)

VENEGONO SUPERIORE: PASTICCIERE/A CON ESPERIENZA

Pasticceria di Venegono Superiore cerca 1 PASTICCIERE/A CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa; formazione inerente la qualifica; disponibilità a lavorare dal martedì alla domenica su turni; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9003)

LOMAZZO: AUTISTA PATENTE CE + patentino ADR TIPO A/B

Società, con deposito a Lomazzo, cerca 1 AUTISTA PATENTE CE + patentino ADR TIPO A/B. Requisiti richiesti: indispensabile possesso patente CE + ADR tipo A/B ed esperienza nel trasporto con cisterne; disponibilità al trasporto di gasolio nel Nord Italia; residenza limitrofa a Lomazzo e dintorni. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 8991)

GORNATE OLONA: TIROCINIO come ADDETTO/A ASSISTENZA INFANZIA

Nido famiglia di Gornate Olona offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ASSISTENZA INFANZIA. La risorsa imparerà a supportare le educatrici nella cura e gestione di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Requisiti richiesti: ex diploma magistrale o diploma liceo socio psicopedagogico; automunita/o. Si offre tirocinio, tempo pieno dalle 9.00 alle 17.00. E’ prevista indennità di partecipazione e disponibilità di mensa. (Rif. 9184)

VENEGONO SUPERIORE: TIROCINIO come ADDETTA/O ALL’ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO ARTICOLI VARI

Ditta di Venegono Superiore offre 1 TIROCINIO come ADDETTA/O ALL’ASSEMBLAGGIO E CONFEZIONAMENTO ARTICOLI VARI. La risorsa si occuperà dell’assemblaggio, controllo qualità e confezionamento di vari articoli (shopper bags, astucci, occhiali da sole e da vista, espositori, cofanetti) settore luxury; utilizzerà pistole a caldo. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato e residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Tradate; automunita/o; buona manualità e attenzione ai dettagli; seria motivazione ad imparare. Si offre tirocinio di 6 mesi, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9165)

CARONNO VARESINO: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE

Per impresa di costruzioni sita nei pressi di Caronno Varesino ricerchiamo IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA NEL SETTORE EDILE. La risorsa si occuperà di: garantire l’approvvigionamento dei materiali, ricerca fornitori alternativi, stato avanzamento lavori, contabilità di cantiere (materiali e ore manodopera). Requisiti: conoscenza di CAD 2D; diploma tecnico di geometra/laurea in architettura o aver già svolto la medesima mansione all’interno di questo settore, oppure provenire da un’esperienza di cantiere. Orario: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:30 e 13:30-18:00. Contratto: tempo determinato iniziale di 4 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato (Rif. 9189)

BRUNELLO: CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE

Per azienda metalmeccanica in Brunello ricerchiamo 1 CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE. La risorsa inserita si occuperà di assemblare tramite saldatura TIG e MIG di strutture a piccole dimensioni. Richiesta esperienza, anche minima, nella mansione. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8.00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto iniziale a tempo determinato di 4 mesi finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9183)

SUMIRAGO: ADDETTO/A MANTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI CON ESPERIENZA

Azienda di gomma plastica di Sumirago cerca 1 ADDETTO/A MANTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI CON ESPERIENZA. Indispensabile competenza nella manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria di linee ed impianti; conoscenza Plc, inverter e azionameti; uso PC; buona conoscenza lingua inglese; disponibile alla reperibilità. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9181)

SUMIRAGO: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA

Azienda di gomma plastica di Sumirago cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A CON ESPERIENZA. Indispensabile competenze nella manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria su linee ed impianti, ricerca guasti e piccoli lavori di carpenteria; buona conoscenza lingua inglese; automuniti/e; disponibile a reperibilità. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9180)

SUMIRAGO: ADDETTI/E ESTRUSIONE

Azienda di gomma plastica di Sumirago cerca 2 ADDETTI/E ESTRUSIONE. Preferibile esperienza settore materie plastiche; indispensabile possesso attestato guida muletto; indispensabile disponibilità a turni ciclo continuo compreso sabato domenica e festivi (6-14; 14-22; 22-6). Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi. (Rif. 9174)

VARESE: IDRAULICI/CHE

Per azienda idraulica nelle vicinanze di Varese ricerchiamo 2 IDRAULICI/CHE. Le risorse inserite si occuperanno di: installazione e manutenzione impianti, individuazione e riparazione guasti e malfunzionamenti. Requisiti: gradita esperienza nella mansione; qualifica o diploma di istituto tecnico professionale. Orario: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo indeterminato. In caso di figura junior, contratto di apprendistato. (Rif. 9172)

VARESE: INTERPRETE-TRADUTTORE/TRICE

Azienda di materie plastiche zona Varese cerca 1 INTERPRETE-TRADUTTORE/TRICE. La risorsa si occuperà dei rapporti tecnico commerciali con clienti e fornitori esteri; eseguire traduzioni e interprete di lingua tedesca e inglese. E’ richiesto il possesso del diploma o laurea; utilizzo PC; ottima conoscenza lingua inglese e ottimo tedesco; automuniti/e; disponibilità a trasferte saltuarie. Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo determinato iniziale di 4 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9167)

MORNAGO: PASTICCIERE/A PANETTIERE/A NOTTURNO

Pasticceria di Mornago cerca 1 PASTICCIERE/A PANETTIERE/A NOTTURNO. Indispensabile titolo di studio o esperienza inerente alla mansione; indispensabile essere automuniti/e; disponibilità al tempo pieno notturno dalle 23 alle 7. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9166)

SALTRIO: SALDATORE/TRICE a filo continuo e TIG

Per azienda metalmeccanica in Saltrio ricerchiamo 1 SALDATORE/TRICE a filo continuo e TIG. Requisiti: esperienza nella mansione; domicilio entro 25 Km. Orario: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi. (Rif. 9156)

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per studio di commercialisti ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: contabilità ordinaria, semplificata, forfettari, segreteria, dichiarazione dei redditi, Imu, gestione contratti di locazione, pratiche Camera di Commercio, interfaccia clienti. Requisiti: diploma di ragioneria o ad indirizzo commerciale; gradita esperienza nella mansione; conoscenza Word ed Excel; preferibile conoscenza Profis. Si valutano profili con esperienza consolidata o da formare. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 13:30-17:30. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9152)

LUINO: MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Impresa edile di Luino cerca 1 MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9151)

VARESE: ADDETTI/E MANUTENZIONE VERDE

Azienda florovivaista di Varese cerca 3 ADDETTI/E MANUTENZIONE VERDE. Indispensabile anche minima esperienza nella mansione; automuniti/e; residenza zone limitrofe. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi. (Rif. 9145)

VARESE: GIARDINIERI/E QUALIFICATI/E

Azienda florovivaista di Varese cerca 2 GIARDINIERI/E QUALIFICATI/E. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione per potature, uso motosega, impianti di irrigazione. Si richiede residenza zone limitrofe; automuniti/e. Orario: tempo pieno dal lunedì al venerdì. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9144)

BIANDRONNO: HELP DESK

Ricerchiamo per azienda di produzione in Biandronno 1 HELP DESK. Requisiti: diploma/laurea ad indirizzo informatico o elettronico; conoscenza Linux; conoscenza lingua inglese. Attività help desk hardware, programmazione di base. Orario: da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 13:30-17:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione (Rif. 9138)

VARESE: CAPO TURNO CAMBIO STAMPI

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 CAPO TURNO CAMBIO STAMPI. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni come addetto/a cambio stampi a iniezione; capacità di impostazione parametri sulle presse; eseguire manutenzione ordinaria su stampi e presse; uso PC; preferibile possesso patentino muletto; indispensabile residenza provincia di Varese; automuniti/e. Orario: tempo pieno su turni diurni (6-14; 14-22). Contratto: iniziale tempo determinato 4 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9134)

VARESE: PERITO/A ELETTRONICO/A ELETTROTECNICO/A

Azienda di manutenzione ed installazione apparecchi medicali zona Varese cerca 1 PERITO/A ELETTRONICO/A ELETTROTECNICO/A. Preferibile minima esperienza installazione e manutenzione apparecchiature; indispensabile possesso titolo di studio ambito elettrico, elettronico, elettromeccanico; è richiesta buona conoscenza lingua inglese; uso pacchetto Office; residenza provincia di Varese; automuniti/e; disponibilità a brevi trasferte. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9112)

GAVIRATE: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Gavirate cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9099)

VARESE: ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 ADDETTO/A CAMBIO STAMPI PRESSE A INIEZIONE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione; uso base PC; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: turni diurni settimanali (7-15) (12-20). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9098)

LAVENA PONTE TRESA: SCAFFALISTI/E

Ricerchiamo per azienda del settore grande distribuzione 4 SCAFFALISTI/E per supermercato presso Lavena Ponte Tresa. Le risorse inserite si occuperanno di: carico e scarico merce; sistemazione della merce sugli scaffali; pulizia scaffali; riordino corsie. Requisiti: domicilio nei pressi del punto vendita; essere automuniti/e. Orario: part time 24/30 ore settimanali, da lunedì a sabato nella fascia 19:00-00:00. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi prorogabile, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9089)

VARESE: GOMMISTA

Per azienda nei pressi di Varese ricerchiamo 1 GOMMISTA. Attività: montaggio e smontaggio gomme, bilanciatura, stoccaggio, magazzino. Requisiti: esperienza nella mansione e/o esperienza in ambito meccanico, conoscenza degli strumenti di officina. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:00 e 14:00-18:30; il sabato mattina nei picchi di lavoro. Contratto: tempo determinato 3 mesi prorogabile. (Rif. 9082)

DUMENZA: BANCONIERE/A AIUTO MACELLAIO/A

Negozio di Dumenza cerca 1 BANCONIERE/A AIUTO MACELLAIO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione. Indispensabile possesso patente B, automunito/a. Si offre tempo determinato part-time con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9079)

INDUNO OLONA: LAUREATI/E IN ARCHITETTURA

Per impresa di costruzioni presso Induno Olona ricerchiamo 2 LAUREATI/E IN ARCHITETTURA. Le risorse, inserite all’interno dell’ufficio tecnico, si occuperanno di: esecuzioni rilievi presso cantiere, computi metrici, disegno tecnico, pratiche catastali. Requisiti: laurea in architettura, capacità utilizzo AUTOCAD, gradita esperienza presso studi di architettura, aziende edili e simili. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 14:30-18:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi. (Rif. 9075)

VARESE: PERITO/A ELETTRONICO/A O MECCATRONICO/A

Azienda metalmeccanica zona Varese cerca 1 PERITO/A ELETTRONICO/A O MECCATRONICO/A. Indispensabile almeno 10 anni di esperienza per attività di riparazione e sostituzione schede elettroniche su strumenti di misura; disponibilità a trasferte in Italia e all”estero; indispensabile residenza provincia di Varese; buona conoscenza lingua inglese; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: Tempo indeterminato. (Rif. 9053)

VARESE: ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Azienda di progettazione e costruzione impianti industriali di Varese cerca 1 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza di almeno due anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9016)

VARESE: CUOCO/A

Ristorante di Varese cerca 1 CUOCO/A. Residenza zone limitrofe. Orario: spezzato su turni (12-15)-(19-23) compresi sabato e domenica. Contratto a tempo determinato 6 mesi iniziale. (Rif. 9008)

BIANDRONNO: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA VENDITA TELEFONICA

Negozio di videogiochi di Biandronno offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA VENDITA TELEFONICA. Il/la tirocinante dovrà imparare ad occuparsi della gestione dei rapporti con la clientela. Dovrà essere in grado di dare assistenza al cliente sia durante le trattative commerciali sia durante il post vendita. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; buona conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese. Patente B; automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9140)

BISUSCHIO: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI CONTABILITA’

Negozio di arredamento di Bisuschio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI CONTABILITA’. Il/la tirocinante avrà la possibilità di acquisire competenze nell’uso gestionale del negozio. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; buona conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese; preferibile conoscenza della lingua tedesca. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9128)

ARCISATE: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Azienda Assicurativa di Arcisate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. La risorsa potrà acquisire competenze nella predisposizione di polizze e preventivi. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; uso base PC. Automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9095)

GAVIRATE: TIROCINIO come BARISTA

Bar di Gavirate offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come BARISTA. Il/la candidato/a potrà imparare ad utilizzare le macchine della caffetteria e gestire i clienti sia al banco che ai tavoli; si relazionerà con clienti e colleghi. Indispensabile essere automuniti/e; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; residenza zone limitrofe; possesso licenza media e discreta conoscenza lingua inglese. Orario: tempo pieno sabato compreso (9.30-12; 15-19) Durata tirocinio: 6 mesi. E’prevista indennità di tirocinio. (Rif. 8678)

