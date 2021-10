É ufficiale: da novembre gli Usa accolgono i turisti vaccinati

La notizia era nota già da qualche settimana, ma ora c’è la data ufficiale: dall’8 novembre gli Stati Uniti d’America riaprono le frontiere (sia via aerea sia via terra) per i turisti stranieri vaccinati proveniente da Canada, Messico, Regno Unito, Cina e Unione Europea.

A darne l’ufficialità il portavoce della Casa Bianca, Kevin Munoz, con un tweet, venerdì 15 ottobre.

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi

— Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021