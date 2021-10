Ultimi giorni di campagna elettorale a Caronno Pertusella a colpi di volantini

Ultimi giorni di campagna elettorale a colpi di volantini per i due concorrenti in lizza a Caronno Pertusella, dove il 17 e 18 ottobre Marco Giudici e Valter Galli si sfideranno per la poltrona di primo cittadino.

Il centrosinistra che appoggia Giudici punta sull’endorsement di diverse personalità del Comune, persone impegnate nell’associazionismo cattolico e laico, ex sindaci e assessori, professionisti e artigiani. Un appello trasversale di donne e uomini che rappresentano una parte importante dell’impegno sociale che caratterizza la nostra comunità: “Il 17 e 18 ottobre andremo a votare il sindaco e il gruppo che amministrerà il nostro Comune nei prossimi 5 anni. Abbiamo deciso di sostenere Marco Giudici perché riteniamo che con la sua coalizione possa dare garanzia di continuità dell’azione amministrativa, in una prospettiva politica attenta a garantire al nostro Comune un futuro maggiormente inclusivo, solidale, vivibile e sostenibile”.

Il centrodestra che appoggia Galli spiega ai cittadini caronnesi il senso dell’apparentamento e con la lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola di Antonio Persiano: “Cosa è accaduto negli ultimi giorni? Il centro destra e la lista civica Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, dopo un confronto costruttivo, hanno deciso di siglare un accordo di apparentamento che vede quindi equilibrare la proposta di centro destra con la proposta moderata della visione politico-amministrativa della lista civica. Perché ci siamo dati fiducia? La capacità di confronto ci ha portato alla condivisione programmatica e ad individuare gli elementi imprescindibili della nostra amministrazione: l’apertura, il dialogo e le risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Cosa ci si deve aspettare? Una squadra unita da intenti, obiettivi comuni insieme ad idee realizzabili. Perché darci fiducia? Le competenze e l’esperienza di ognuno di noi saranno la garanzia per un’amministrazione solida, con una visione aperta al confronto attraverso il dialogo con tutti i cittadini”.