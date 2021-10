Ultimo ballo 2021 in Elms per Alessio Rovera: a Portimao può ancora puntare al titolo

Termina nel fine settimana sul tracciato di Portimao la ELMS, la serie europea che vede tra i suoi protagonisti Alessio Rovera, il 26enne pilota di Varese che sta vivendo una stagione formidabile e che può puntare al titolo di questo campionato pur avendo disputato una gara in meno dei rivali.

Rovera guida una Ferrari 488 GTE del team AF Corse e condivide l’abitacolo con due francesi, Francois Perrodo ed Emmanuel Collard: il terzetto arriva a Portimao, in Portogallo, da secondo in classifica ma può ancora sperare in un ribaltamento della situazione nell’ultima gara. Alla vigilia della gara lusitana, sono 20 i punti di distacco tra l’equipaggio della Ferrari #88 e quello messo in pista dal team Iron Lynx (stessa vettura del Cavallino) e formato da Cressoni, Molina e Mastronardi. La tappa di Portimao mette in palio 26 punti ma ovviamente i leader della classifica possono amministrare il grande vantaggio. Bisogna però ricordare che Rovera e soci sono partiti ad handicap visto che non hanno disputato la prima gara stagionale a Barcellona, dopo la quale sono arrivate due vittorie e due terzi posti.

A Portimao ci saranno 31 vetture in pista, 10 delle quali di categoria GTE: il weekend di gara inizia oggi (venerdì) con le prime libere; sabato seconde libere e qualifiche (la pole position vale un punto) mentre domenica 24 la gara scatterà alle 14 ora italiana per terminare alle 18.

Rovera, che è alla stagione d’esordio in ELMS, sarà poi impegnato nel finale di campionato del WEC – il mondiale endurance – con Perrodo e con il danese Nielsen, una categoria nella quale il trio Ferrari-AF Corse è in testa alla classifica prima delle due gare in Bahrein che assegneranno il titolo. «Malgrado una gara in meno siamo ancora in ballo per la vittoria del campionato – spiega il talento di Casbeno – anche se è difficile perché i punti da recuperare sono tanti e non dipende solo da noi. Proveremo a ottenere il massimo consapevoli che a Portimao, dove un anno fa esordii con la 488 GTE, siamo stati competitivi sia nel 2020 sia lo scorso giugno nel WEC. Sono appena tornato da Indianapolis: un peccato per come è finita ma in tutto il weekend siamo stati molto veloci».