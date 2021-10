Un altro errore condanna il Varese al pari: 1-1 contro il Chieri

Un errore in difesa, che si va a sommare a quelli visti nelle ultime partite, condanna il Varese al pari contro il Chieri: 1-1. Eppure la gara dei biancorossi era cominciata bene, dominando il gioco e trovando il vantaggio con Di Renzo, alla prima gioia stagionale in campionato. Poi l’episodio: è il 33′ del primo tempo quando Premoli si addormenta e commette fallo su Corsini regalando al Chieri un rigore – trasformato da Ponsat – che rimette in parità una gara che aveva preso tutt’altra direzione. Nella ripresa si è giocato poco: il Varese si è innervosito perdendo sicurezza, il Chieri ha fatto il suo gioco rallentando la gara e l’1-1 si è trascinato senza scossoni fino al triplice fischio dell’arbitro, che si va ad aggiungere ai tantissimi durante la gara (ben 8 ammoniti alla fine tra i giocatori).

Galleria fotografica Serie D: Varese - Chieri 1-1 4 di 28

Provando a trovare un aspetto positivo, come ammette mister Ezio Rossi a fine partita, è che il Chieri è arrivato a Masnago da primo in classifica e va via festeggiando per un pareggio nel quale ha tirato una volta in porta, su rigore. Per i biancorossi sfuma però un’altra occasione di conquistare i tre punti – la vittoria manca ora da quattro gare – e di fronte ai ragazzi di mister Rossi ci sarà una settimana molto complicata con la difficile e trasferta di Imperia di mercoledì (20 ottobre) e la sfida all’Asti tra una settimana ancora al “Franco Ossola”

FISCHIO D’INIZIO

Dopo tre gare senza successi il Varese vuole tornare a fare i tre punti sfruttando il fattore “Franco Ossola”, ma a Masnago si trova di fronte il Chieri primo in classifica. Mister Ezio Rossi – squalificato e sostituito in panchina da Neto Pereira – cambia modulo e schiera il 4-2-3-1 con Priori in porta, Mapelli e Parpinel al centro della difesa, Premoli a destra e Foschiani a sinistra. In mediana Disabato – per la prima volta dal 1′ – e D’Orazio. In avanti la punta centrale è Di Renzo supportato da Minaj, Mamah e Pastore. Di fronte il Chieri di mister Marco Didu che gioca con un 4-3-3 con Marras, Ponsat e Corsini nel tridente offensivo.

PRIMO TEMPO

Il Varese prende il comando della manovra sin dai primi minuti, muove bene palla ma fatica a trovare spazi nella difesa del Chieri, che invece aspetta e prova a colpire in ripartenza. E infatti i torinesi trovano il primo tiro dell’incontro con D’Iglio dopo un errore in impostazione biancorosso, ma sul destro dalla lunga è reattivo Priori a parare. I biancorossi proseguono nella lunga opera di ricamo e, dopo un paio di conclusioni fuori mira di Di Renzo e D’Orazio, trovano il vantaggio al 25′. Su punizione dalla sinistra di Pastore è Di Renzo a trovare il colpo di testa vincente in area, siglando l’1-0 e la propria prima gioia personale in campionato. Il vantaggio biancorosso dura però poco perché il Chieri al 33′ pareggia su rigore. Su un cross rasoterra dalla fascia destra Premoli è in ritardo su Corsini e lo abbatte. L’arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Ponsat batte Priori per l’1-1. Il finale di frazione si scalda, un po’ perché i biancorossi si innervosiscono, un po’ per alcuni fischi dell’arbitro che non convincono il pubblico. All’ultimo minuto di recupero, su lancio di Parpinel, Di Renzo scatta bene e calcia di sinistro, ma Edo è attento e para salvando il risultato.

LA RIPRESA

Subito in avanti il Varese, che spinge forte dai primi minuti. Al 7′ Parpinel, su punizione dal limite concessa dopo una caparbia azione di Di Renzo, calcia fuori di pochissimo. I biancorossi però non riescono a dare continuità, il Chieri rallenta la gara quando può e l’arbitro ci mette del suo fischiando tantissimi falli. La gara non regala emozioni, nonostante i cinque cambi il Varese – dentro anche Ebagua, che torna in campo dopo diverse gare – non riesce a trovare lo spunto per tornare in avanti nel risultato e la gara termina così, senza tanti sussulti, dopo 5′ di recupero, sull’1-1.

TABELLINO

VARESE – CHIERI 1-1 (1-1)

Marcatori: 25’ pt Di Renzo (V), 33’ pt rig. Ponsat (C)

Varese (4-2-3-1): Priori; Premoli, Mapelli, Parpinel; Premoli (11’ st Monticone), Foschiani; Disabato (33’ st Cantatore), D’Orazio (23’ st Piraccini); Minaj, Mamah, Pastore; Di Renzo (28’ st Ebagua). A disposizione: Pedretti, Battistella, A. Baggio, Aiolfi, L. Baggio. All.: Neto Pereira (Rossi squalificato).

Chieri (4-3-3): Edo; Conrotto, Benedetto,De Letteriis (14’ st Lala), Ciccone (28’ st Pautassi); Balan, D’Iglio, Alvitrez; Marras, Ponsat (23’ st Sbarbati), Corsini (23’ st Bianco). A disposizione: Rissone, Morra Bean, Calò, Gerbino, Bove. All.: Didu

Arbitro: sig. Ramondino di Palermo (Pampaloni e De Giovanni)

Calci d’angolo: 5-1; Ammoniti: Premoli, Disabato, Mapelli, Monticone per il Varese; Didu (allenatore), Conrotto, Alvitrez, Corsini, Bianchi per il Chieri. Recupero: 3’ + 5’

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni