Un atleta di Busto Arsizio sul tetto del mondo, oro di Bartolini in Giappone

Nicola Bartolini, atleta della Pro Patria Bustese, si è laureato questa mattina campione del mondo di Corpo Libero ai Mondiali di Ginnastica che si stanno svolgendo in Giappone.

Per l’atleta cagliaritano, classe 1996, e per la blasonata società sportiva bustocca si tratta di un grandissimo risultato quasi inaspettato. Dietro di lui il il giapponese Minami Kazuki e il coreano Sunghyun Ryu.

L’Italia torna sul tetto del mondo ad addirittura 24 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Yuri Chechi agli anelli.

Bartolini ha vinto con un esercizio quasi perfetto. Due avvitamenti e mezzo in avanti, doppio carpio con mezzo giro, Tsukahara avvitato. Uno e mezzo-due avvitamenti, due e mezzo-uno avanti. Chiusura con un super triplo avvitamento. Solo una piccola sbavatura in un atterraggio ma per il resto è stato insuperabile.

Una conferma per la società sportiva bustocca che da anni sforna grandi talenti e che attende la realizzazione del suo sogno, avere un palazzetto per la ginnastica adeguato all’altissimo livello dei suoi atleti.