Un cane guida per Norbert: il regalo dei Lions Club Varese Prealpi a un non vedente

Giovedì sera alle 20 al Golf Club di Luvinate il Lions Club Varese Prealpi consegnerà a Norbert Casali, un non vedente della provincia di Bergamo, un cane guida allevato e preparato a spese del club nel Centro di addestramento di Limbiate . Alla cerimonia di consegna saranno presenti , oltre al Presidente Giuseppe De Casperin e a tutti i soci del sodalizio, anche le principali autorità lionistiche della zona.

Il Centro addestramento di Limbiate, nato nel 2014, occupa una superficie di 25.000 metri quadrati ed è uno dei fiori all’occhiello dei Lions italiani. E’ gestito dal Servizio Cani Guida dei Lions, nato nel 1959 e riconosciuto Ente Morale dalla Presidenza della Repubblica nel 1986. Il centro di Limbiate, eccellenza europea del settore, occupa una superficie di 25.000 metri quadrati ed è composto da 38 box con un giardinetto esterno coperto e una zona interna, ognuno dei quali può ospitare due cani; due campi di addestramento; quattro paddock per le attività ludiche e di svago; una nursery con cinque sale parto; un’infermeria; una casa accoglienza con quattro alloggi per il soggiorno dei ciechi e degli accompagnatori nella fase di istruzione; un auditorium e gli uffici.

Il cane che verrà consegnato giovedì sera dal Lions Club Prealpi ha seguito un percorso accurato: subito dopo la nascita è stato tenuto sotto attento controllo sanitario e affidato a una delle famiglie selezionate ( i Puppy Walker) che lo ha accudito per i primi 12 mesi di vita. Allo scadere del primo anno, dopo una visita sanitaria che ne ha accertato il perfetto stato di salute, è stato sottoposto a un controllo caratteriale che ha consentito di valutarne le reazioni sia all’interno del centro, sia nel traffico, sui mezzi pubblici, in luoghi affollati.

Una volta ritenuto idoneo è stato affidato a un addestratore che per 6 mesi lo ha accompagnato nel campo ostacoli interno dove il cane ha imparato comandi e riconoscimento ostacoli, poi in zone a basso e medio traffico, per concludere poi l’addestramento in aree ad alto traffico, nel centro di Milano e sui mezzi pubblici. Anche il non vedente ha frequentato un corso di due settimane nel Centro di Limbiate con l’addestratore del cane. Obiettivo, apprendere le tecniche e i comandi necessari alla guida con il cane. Dopo l’assegnazione, Norbert Casali e il suo cane guida hanno avuto a disposizione 15 giorni per imparare a conoscersi e frequentarsi.