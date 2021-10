Un centinaio di piloti e assistenti di volo a Sesto Calende per salutare Alitalia

Oggi (giovedì 14 ottobre) alle 22.05 Alitalia effettuerà il suo ultimo volo, mettendo la parola “fine” a un capitolo di storia lungo 75 anni. La sera stessa, un centinaio di piloti e assistenti di volo Alitalia di base a Milano si riuniranno per un apericena alla Terrazza Ruga di Sesto Calende: un’occasione per dire un’ultima volta addio alla compagnia di bandiera.

L’iniziativa era partita dai comandanti, per poi estendersi a tutti i “volanti” Alitalia di base a Milano. A organizzare l’evento è stato Giuseppe Lapenta, comandante Alitalia fin dall’inizio della sua carriera da pilota, e che sabato 9 ottobre ha compiuto il suo ultimo volo.

«Per me che sono ormai a fine carriera – racconta Lapenta – affrontare l’ultimo volo è stata un’emozione forte e un po’ agrodolce. Purtroppo, però, molti dei miei colleghi più giovani hanno di fronte un futuro incerto. Alcuni di loro saranno riassorbiti dalla nuova compagnia, ma per il momento resteranno in cassa integrazione senza indicazioni precise su quando potranno tornare a volare».