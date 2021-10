Un evento per dire grazie: l’Asst Sette Laghi grata con chi si è impegnato nell’hub della Schiranna

Si avvia a chiusura il centro vaccinale della Schiranna inaugurato lo scorso 3 aprile alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Da quel giorno, i tendoni allestiti dall’Esercito e gestiti dalla Protezione civile hanno tenuto sempre aperto per permettere al personale sanitario dell’Asst Sette Laghi e ai tanti medici e operatori coinvolti a vario titolo di condurre una campagna vaccinale serrata, definita la più grande operazione sanitaria della storia dell’uomo.

Una macchina organizzativa enorme costituita da 2 tensostrutture, 20 linee vaccinali, centinaia di persone coinvolte, 350mila vaccinazioni somministrate.

Ogni giorno, per 200 giorni, per 12 ore, camici bianchi e divise mimetiche, pettorine colorate e distintivi, volontari e professionisti, pensionati e studenti hanno dato il massimo per accogliere le migliaia di cittadini che chiedevano il vaccino.

Hanno definito processi e percorsi per ottimizzare l’attività, senza indugiare li hanno ribaltati per far fronte agli imprevisti.

A tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati in questi sei mesi, l’azienda ospedaliera Sette Laghi dirà grazie nel corso di un evento in programma per novembre, nei giorni di san Martino, in cui si ricorda la generosità, l’altruismo, la dedizione.