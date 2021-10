Un incidente sul lavoro, i negozi storici e il piano integrato cultura nel podcast del 19 ottobre

Le principali notizie di martedì 19 ottobre

Incidente sul lavoro in una cartiera di Fagnano Olona in località Fornaci. Un uomo di 57 anni è precipitato ed è rimasto ferito in modo serio. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza e l’automedica, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Presentato al centro espositivo Mons. Macchi, alla Prima Cappella del Sacro Monte di Varese, il Pic-Piano integrato cultura “Via Francisca e siti Unesco”, che vede come ente capofila la Comunità montana del Piambello. Presente l’assessore all’Autonomia e cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, si è parlato di una rete per la valorizzazione integrata dell’offerta del territorio così ricco dal punto di vista culturale.

Sono 162 le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia, che si vanno ad aggiungere alle 2.234 imprese già iscritte all’elenco regionale ‘attività storiche e di tradizione’: 30 sono in provincia di Varese. Da Albizzate a Busto Arsizio, Cavaria con Premezzo, Gerenzano, Ispra, Olgiate Olona, Malnate Saronno, Tradate Uboldo e Varese.

Nuova rapina alla filiale della Banca Popolare Milano di Sumirago. Come lo scorso luglio, tre persone sono entrate nella filiale spacciandosi per clienti per poi entrare in azione: tutti i presenti sono stati fatti entrare in una stanza ed è stato preso il contante presente nelle casse circa 60.000 euro contro i 50.000 sottratti tre mesi fa. I malviventi sono poi riusciti a fuggire.

Regione Lombardia stanzia 4 milioni di euro per coinvolgere i medici di medicina generale nella campagna vaccinale antinfluenzale e contro il Covid. L’ulteriore stanziamento consentirà di trovare nuovo personale medico e infermieristico così da ampliare gli orari degli ambulatori.

