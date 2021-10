Un pomeriggio spettacolare con il debutto del Criterium di Saronno

Una giornata di festa su due ruote, per le strade di Saronno: non la bici da usare in città, in questo caso, ma i bolidi in carbonio da corsa. È il giorno del Criterium di Saronno, forse il più spettacolare evento della bike week, con il suo circuito urbano di tre chilometri che alterna rettilinee da tirate a 60 km/h e curve strette.

Molte le persone che hanno assistito alle gare, che hanno riempito l’intero pomeriggio, tra bici a scatto fisso (senza freni e con i pedali che girano insieme alle ruote) e bici da corsa “normali.

La prova U23 è stata vinta da Mattia Pinazzi. Dietro a Pinazzi (20 anni, da Parma) si sono classificati Matteo Fiaschi e Simone Piccolo, entrambi corridori della lombarda Viris Vigevano.

Nella gara del primo pomeriggio vincitore è stato l’argentino Omar Mendez, seguito da Fabio Scarazzati e Gianluca Corsi Imd.

Tra i presenti alle gare anche l’olimpionico Francesco Lamon (oro in pista a Tokyo) e il legnanese Paolo Cecchetto, oro paralimpico a Rio.

Pur su un circuito piuttosto lungo e grazie invece al fatto che la corsa era inedita, grande è stata la partecipazione di pubblico, concentrato prevalentemente in alcuni punti “strategici”, ma con vari curiosi anche qua e là, escluso forse il lungo rettilineo di via Varese, dove il passaggio delle bici era velocissimo.