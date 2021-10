Un video per combattere le truffe agli anziani: l’alleanza nonni-nipoti parte da Varese

«È un video ma deve suonare come un “mantra”». Usa queste parole il questore Michele Morelli nel presentare il trailer che servirà per combattere le truffe rivolte agli anziani.

L’iniziativa “Nonni e nipoti insieme contro le truffe” riguarda un progetto legato alla campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani realizzato dalla questura di Varese e presentato all’interno dei Giardini Estensi di Varese mediante la cerimonia ufficiale del 25 maggio scorso. In merito a questa attività è stato realizzato un video divulgativo con la collaborazione della famiglia Ambrosetti (Lella e Alfredo Ambrosetti), curato dal regista Marco Caronna (collaboratore del Teatro Regio di Parma), le cui immagini verranno divulgate attraverso monitor piazzati in punti strategici come studi medici, ospedali, aeroporti, stazioni, profilo fFacebook della questura e altri facilmente raggiungibili dal grande pubblico.

Il questore ha parlato nel corso della presentazione alla sala Ambrosoli della Provincia di Varese ricordando, rivolgendosi al Procuratore della Repubblica di Varese presente all’inaugurazione, Daniela Borgonovo «che nel Varesotto non si nota un’incidenza di questi reati superiore rispetto che ad altre zone del Paese». Parole che hanno trovato conferma con quelle del procuratore: «Quando si parla di truffe agli anziani si riassume una serie di condotte criminali per approfittare dell’ingenuità di persone fragili a causa dell’età. Un reato deprimente che crea umiliazione nell’anziano che subisce questa condotta che priva le persone del senso di sicurezza, mina la sua fiducia rispetto alle proprie capacità».

Storie di anziani che dopo aver subito la truffa si sentono inutili. «Reati che col Covid sono aumentati. E sono diversi, in termini numerici, ogni giorno: così in tutta Italia. Un fenomeno che fa male perché colpisce i nostri anziani che sono il nostro passato, ma anche il nostro futuro per ciò che rappresentano. La Procura due anni fa ha concentrato tutte le notizie di resto in un unico pubblico ministero la dottoressa Federica Recanello. Riunendo le denunce è possibile capire come si muovono le organizzazioni che spesso arrivano da fuori provincia». Anche col comune di Varese la Procura ha arrivato un progetto per coinvolgere gli anziani alla lotta contro le truffe: «I risultati possiamo raggiungerli solo grazie alla Comunita».

Alfredo Ambrosetti ha ringraziato la polizia e la Procura: «Tutto quello che noi sappiamo è perché si ricorda e questo video deve servire per farci ricordare dei rischi che corriamo. Il livello di competenza tecnologica di un anziano è infinitamente inferiore di quello dei truffatori e quindi la chiave di volta è l’alleanza fra nonni e nipoti».

La campagna ha visto sostegno e collaborazione delle scuole e di Confcommercio. E per il futuro ci sono novità annunciate dallo stesso cavalier Ambrosetti: «Presto altre iniziative come queste verranno realizzate anche con carabinieri e Finanza». Parole accolte positivamente da Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi (video in onda da ieri) e dagli studi medici presenti. «È ora di porre un freno a fenomeni che sfociano anche in altri resti come baby gang e bullismo: il video vuole rappresentare un legame fra le generazione in un momento in cui il modello famiglia è in difficoltà», ha concluso Alfredo Ambrosetti. Il video potrà in futuro essere utilizzato per analoghe campagne su tutto il territorio nazionale.