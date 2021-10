Una serata con l’Avis di Vedano Olona: “Alimentarsi bene aiuta tutti, a partire da chi fa volontariato”

Un’alimentazione sana aiuta tutti a stare bene, ad abbassare il rischio di ammalarsi e ad avere più energia. E se si fa volontariato questo rappresenta un ulteriore vantaggio, perché un volontario in forma “rende” di più.

Partendo da questa riflessione, l’Avis comunale di Vedano Olona ha organizzato un incontro su alimentazione e prevenzione pensato proprio per i tanti vedanesi che dedicano il loro tempo libero al volontariato ma aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per venerdì 29 ottobre alle 21 nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

Interverranno la dottoressa Ilenia Calegarin, biologa nutrizionista, e la dottoressa Silvia Monti, medico nutrizionista dell’associazione Giovanna e Loris onlus nata per diffondere un approccio multidisciplinare nella conoscenza della malattia oncologica.

L’evento, che rientra nelle iniziative delle associazioni vedanesi in occasione del Giorno del Dono 2021, si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme anti-covid (accesso consentito solo ai possessori di green pass) ma potrà essere seguito anche in diretta Facebook sulla pagina VedanoDona.

E’ gradita la prenotazione alla mail vedanodona@gmail.com

Qui la locandina dell’incontro