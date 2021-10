Uyba brillante nella finale del “Fusco”: vittoria 3-0 su Casalmaggiore

Bel passo avanti sul piano del gioco e dei risultati per la Unet E-Work Busto Arsizio, che batte con un netto 3-0 la Èpiù Casalmaggiore nella finale del Trofeo Mimmo Fusco disputato al palasport di viale Gabardi. Un successo che conta il giusto, trattandosi di precampionato, ma che mostra i miglioramenti delle biancorosse contro un’avversaria di pari livello come la formazione cremonese.

Ancora senza Gray, rimasta a riposo, la squadra di coach Musso ha messo in mostra una Camilla Mingardi già dal braccio bollente: 18 i punti della opposto di classe 1997, top scorer biancorossa con il 47% offensivo seguita da Ungureanu (14) e da una Stevanovic attenta e reattiva a muro, ben 5 sugli 8 complessivi.

La finale del “Mimmo Fusco” si è messa subito bene per le Farfalle, con Olivotto subito in partita per indirizzare il primo set nel quale il muro bustocco ha fatto il suo dovere. Dopo il 25-21 di apertura la Unet ha sciorinato un ottimo gioco nel secondo parziale: Ungureanu ha colpito duro la difesa della Èpiù, Stevanovic ha alzato il muro e anche le sostituzioni di Musso – dentro Battista e Monza – hanno portato frutto. Largo e meritato il 25-18 conclusivo.

Un trend che sembrava potesse proseguire nel terzo set, ma dopo il buon avvio di Busto è arrivata la risposta di Casalmaggiore rinforzata dagli ingressi di White e dalla promettente Malual. Le ospiti hanno impattato e sorpassato sull’11-13, trovando però il controbreak firmato da Mingardi. Ancora un volta il “giro di cambi” scelto da Musso non ha intaccato la solidità del sestetto biancorosso e così la Uyba ha chiuso il match sul 25-20.

In precedenza, la finale per il terzo posto ha visto la vittoria di Monza ai danni di Brescia con il punteggio di 2-0, come da pronostico.

Parola infine a Adelina Ungureanu: «Sono felice per la vittoria: abbiamo lavorato molto su tutti gli aspetti del gioco e i risultati iniziano a vedersi. Casalmaggiore ha lottato su ogni pallone ed è difficile giocare contro di loro: noi siamo state brave a gestire bene tutti i momenti della partita, anche quando eravamo indietro nel terzo; non abbiamo mollato e siamo riuscite a conquistare il trofeo».