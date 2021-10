Il vaccino “booster” anticovid ci sarà anche in farmacia: il via dal 30 ottobre

Dal prossimo 25 ottobre apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni anticovid nelle farmacie. Gli appuntamenti cominceranno il 30 ottobre. Così prevede il programma rimodulato da Regione Lombardia dopo lo stop annunciato settimana scorsa.

Era stata la Direzione welfare ad annunciare “a seguito del nuovo schema posologico dei vaccini anti Covid-19 approvati (Pfizer e Moderna) comunicato da Aifa l’11 ottobre, la somministrazione della terza dose anti Covid-19 nelle farmacie aderenti è sospesa. La prenotazione è comunque garantita attraverso il portale di prenotazione”.

Il problema “tecnico” che aveva obbligato allo stop è collegato al pronunciamento di EMA, l’Agenzia europea del Farmaco, che ha già autorizzato la terza dose booster di Pfizer ma non quella di Moderna. Alle farmacie, inizialmente, era riservato questo secondo vaccino, considerato “più maneggevole”.

La nuova apertura, in attesa che da EMA arrivi l’autorizzazione all’utilizzo delle dosi “booster” di Moderna, prevede nuove indicazioni sull’utilizzo di Pfizer e le regole di conservazione. La parte più delicata inizia dopo la diluzione di ciascun flaconcino che va consumato entro sei ore. Fino a quel momento il vaccino può essere conservato in frigorifero per massimo un mese.

Al momento, in provincia di Varese sono 22 le farmacie che hanno dato l’adesione alla campagna vaccinale lombarda. Si prevede, poi, anche l’impiego dei medici di medicina generale che saranno coinvolti nel doppio impegno per la campagna antinfluenzale e quella anticovid.

Attualmente, sono solo gli over80 e gli immunocompromessi a potersi presentare per la terza dose booster e ricevere, in contemporanea, quella antinfluenzale. Dal 28 ottobre, invece, si apriranno le prenotazioni sul portale di Poste anche della vaccinazione antinfluenzale. In questa fase di transizione dalla situazione di emergenza a quella di normalità, chiuso il centro vaccinale massivo di Schiranna, i centri coinvolti nel piano dell’Unità di crisi lombarda diretta da Guido Bertolaso saranno il centro di Malpensafiere, ridotto a 10 linee, l’ospedale di Gallarate, l’ex palestra Pizzigoni a Saronno per il territorio dell’ASST Valle Olona, mentre per quello della Sette Laghi le attività concentreranno all’hub di Rancio Valcuvia, nel centro di Arcisate e negli ospedali di Varese Circolo ( 8 linee) Angera e Tradate ( 2 linee ciascuno).