I valori della democrazia ricordati nella cerimonia di apertura dell’anno scolastico all’istituto Stein di Gavirate

Si è aperto ufficialmente l’anno scolastico all’istituto superiore Stein di Gavirate.

Questa mattina, 15 ottobre 2021, i rappresentanti di classe degli studenti, alcuni dirigenti dell’Ambito 34 della provincia di Varese, docenti e ex docenti dell’istituto, hanno condiviso un momento di riflessione proposto dal prof. Francesco Castelli, docente di Diritto Internazionale dell’Università Statale di Milano e socio dell’Associazione SULLEREGOLE, dal titolo “Noi e la democrazia”.

«La scelta di celebrare in questo modo l’inizio dell’anno scolastico è stata dettata dal desiderio di sottolineare ancora una volta che i principi fondamentali della comunità educante dello Stein sono quelli della democrazia, dell’impegno e del contributo di tutti per la crescita di ciascuno ha commentato la dirigente Laura Ceresa.

«Ciò che possiamo fare in paragone a quanto ci viene dato è sempre poco» ha esordito il prof. Castelli, citando Edith Stein, filosofa a cui è intitolata la scuola, e richiamando l’attenzione degli studenti verso l’impegno che ciascuno di noi deve mettere per garantire il mantenimento dei valori della democrazia, che troppo spesso vengono dati per scontati.

L’evento si è svolto nel giardino della scuola, all’ombra dell’installazione realizzata da Antonio Pizzolante, in memoria della dirigente Marina Raineri, in cui è inciso il messaggio che ha lasciato alle sue ragazze a ai suoi ragazzi: “La democrazia si nutre dell’impegno di ciascuno”.