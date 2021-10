Valori e principi della Protezione civile trasmessi ai ragazzi: al Ferraris presentati gli obiettivi raggiunti

Al liceo Ferraris di Varese la cultura della “protezione civile” è una ricchezza che si propaga velocemente tra i giovani. A dimostrazione della crescente sensibilità, venerdì scorso l’aula magna del liceo ha ospitato una giornata di studio seguita in diretta streeming anche dalle altre scuole che fanno parte del progetto formativo.

Tra gli ospiti che hanno illustrato compiti, ruolo e valore della Protezione civile il Prefetto di Varese Dario Caputo, il sindaco Davide Galimberti, il direttore dell’Ufficio scolastico Giuseppe Carcano, il funzionario di Protezione civile di Regione Lombardia Domenico De Vita, il Consigliere delegato di Protezione Civile, Provincia di Varese Alberto Barcaro e il Dirigente Protezione civile Comune di Varese Michele Giudici.

Dopo i saluti del dirigente del liceo Marco Zago, la docente referente della rete scolastica Rossella De Andreis ha spiegato l’esperienza della Rete CPPC di Varese durante la pandemia e ha ricordato gli scopi della Rete e l’attuazione delle azioni richieste dalla Convenzione dei CPPC in materia di Protezione civile.

Dopo l’intervento del giornalista Gianni Spartà che ha raccontato la figura del padre della Protezione civile Giuseppe Zamberletti, tema del suo ultimo libro, i professori Luca Sessa, Michele Ferlin e Marcello Peano del Ferraris, Laura Gelormini dell’IC Mornago hanno presentato il frutto dei lavori realizzati in classe, nei percorsi di alternanza e nelle esperienze dell’estate scorsa, attraverso i risultati di un questionario distribuito a 170 studenti, un video realizzato dai bambini per raccontare la bellezza del volontariato, e una performance dal vivo con musica e testi composti dagli stessi studenti ispirati ai sacrifici sopportati dai volontari e alla forza d’animo che sostiene ciascuno nel momento dell’azione in emergenza.