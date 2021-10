Varese in Azione dà libertà di voto e “Si mette a disposizione del prossimo sindaco”

A pochi giorni dal ballottaggio, il Direttivo di Varese in Azione, che ha concorso al primo turno con il candidato sindaco Alberto Coletto e ha preso oltre 600 voti, si rivolge ai suoi elettori e precisa la sua posizione: «Varese in Azione, nel solco della coerenza che ha, sin dalla sua nascita, contraddistinto il proprio operato intende comunicare che lascerà ai propri elettori libertà nella scelta di voto al prossimo ballottaggio. Intendiamo mettere a disposizione di chi ricoprirà la carica di Sindaco per il prossimo quinquennio le competenze presenti al nostro interno in favore della nostra Città, laddove vi fossero programmi e progetti coerenti con la nostra visione».

Il direttivo ricorda che «Abbiamo lavorato in questi mesi lanciando un programma articolato e frutto di approfondite analisi e di numerosi incontri con le realtà cittadine. Al suo interno numerosi sono gli spunti per la Varese del domani. Su questi e su altri temi che dovessero emergere siamo pronti al confronto, sempre e unicamente per il bene della nostra Città».