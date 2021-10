Varese Ghiaccio, vent’anni di attività nel segno della condivisione

Poco più di un mese fa la Varese Ghiaccio – una delle associazioni cittadine che si occupano di pattinaggio sportivo – ha annunciato un importante accordo di sponsorizzazione con Tigros, la grande azienda di supermecati varesina, che tra le altre cose vede le due atlete di punta – Ginevra Negrello e Francesca Poletti – nelle vesti di testimonial.

Un rapporto, quello tra le due realtà della nostra provincia, che ha dato una spinta in avanti a un club dalla storia ventennale che ha tutte le intenzioni di mettersi alle spalle il periodo difficile, a causa del Covid, e di tornare al più presto a numeri importanti. Prima della pandemia infatti, la Varese Ghiaccio impegnava circa 40 atlete agoniste e 200 tra chi frequentava i corsi di avviamento e chi invece si allenava con la pre-agonistica.

«La nostra società è nata nel 2002 grazie a un gruppo di genitori appassionati di pattinaggio artistico e che decisero di fondare una società con i valori che univano quel gruppo» spiega oggi la presidente, Maria Donati. «In particolare, ritenemmo importante accompagnare la crescita di ragazze e ragazzi nel solco dei valori dello sport: il lavoro quotidiano per migliorarsi, la perseveranza nei propri obiettivi, la voglia di non mollare mai. E poi la condivisione». Un concetto quest’ultimo che è al centro del discorso e che Donati spiega così: «Condividere una vittoria la fa diventare ancora più importante, condividere una sconfitta invece la rende meno pesante per tutti, meno difficile da sopportare».

Il club, cresciuto anno dopo anno, ha raggiunto i numeri citati sopra prima dello stop per il Covid che, per le società di Varese, si è anche sovrapposta alla chiusura del palaghiaccio di via Albani, ora sottoposto a un profondissimo restyling. «Questi due avvenimenti ci hanno costretto a spostarci a Milano quotidianamente per proseguire l’attività e naturalmente tutto è diventato più difficile sia a livello economico sia per la gestione del tempo, sia per l’organizzazione degli allenamenti tanto da rendere impossibile l’allestimento dei corsi di avviamento. L’arrivo di Tigros è stato fondamentale in un momento di difficoltà, sia perché ci permette di offrire alle famiglie quote di iscrizione sostenibili, sia soprattutto perché ci dà uno sguardo più tranquillo e sereno verso il futuro».

Senza dimentica l’importanza di tutte le persone che collaborano alla buona riuscita delle attività di Varese Ghiaccio. «Siamo riusciti a crescere tanto grazie all’impegno di numerose persone – conclude la presidente – dai collaboratori in pista al coreografo fino all’insegnante di danza e al preparatore atletico. Ma non posso dimenticare i tanti volontari vicini alla società: per la maggior parte si tratta di genitori di ex atlete che hanno scelto di rimanere vicini alla Varese Ghiaccio e che dietro le quinte svolgono un lavoro indispensabile».