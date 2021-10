Il Varese lavora per il Ligorna e per cambiare rotta

Quella di domenica 31 ottobre (0re 14.30, mezz’ora prima del solito a causa del cambio dell’ora previsto tra sabato e domenica) potrebbe essere una gara di cambiamenti per il Varese. Nel senso che se non arriverà la vittoria, mettendo così fine alla striscia senza successi, qualche cambiamento potrebbe arrivare di conseguenza, con la panchina di mister Ezio Rossi che vacillerebbe. Al tecnico torinese è stata confermata la fiducia, ma è ovvio che serviranno risultati differenti.

A sette giorni dal pareggio contro l’Asti sarà ancora il “Franco Ossola” a ospitare i biancorossi, che saranno opposti al Ligorna. I genovesi, neopromossi dall’Eccellenza, hanno iniziato questo campionato prendendosi sul campo il titolo di squadra tosta. Ne sa qualcosa il Novara, fermato sul 2-2 dieci giorni fa.

Per i biancorossi continuano a mancare delle pedine importanti: Francesco Gazo è ancora fuori a “tempo indeterminato” mentre l’attaccante Roberto Cappai, che non ha ancora giocato un minuto in questo campionato, è ancora frenato da problemi fisici. Per mister Ezio Rossi tornerà a disposizione dopo il turno di squalifica il difensore Mattia Monticone, che dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo alla difesa a 3, verso la conferma dopo un paio di uscite a 4. Solo numeri: in queste settimane di digiuno da vittorie non è stato il modulo a incidere, ma la determinazione nel portare a casa i tre punti. E su questo dovrà vedersi una netta svolta.

Intanto la società ha comunicato prezzi e modalità di acquisto dei biglietti:

I biglietti della partita si potranno acquistare in prevendita sulla piattaforma Diyticket (qui il link) fino alle 23:59 di sabato 30 ottobre, mentre domenica – giorno della partita – sarà possibile acquistarli al botteghino dalle ore 13:00.

I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (per questo settore è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro.

Domenica i cancelli dello Stadio apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40. Come da disposizioni statali vigenti l’ingresso è riservato ai possessori di Green pass, che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto.