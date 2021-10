Varese sconfitto, Ezio Rossi furioso: “Abbiamo regalato la vittoria all’Imperia”

Mister Ezio Rossi è una furia al termine della gara che ha visto il suo Varese uscire sconfitto in malo modo dal “Ciccione” di Imperia, battuto da una squadra che ha sfruttate i tanti, troppi, errori biancorossi per prendersi i tre punti

«È stata una partita persa da stupidi (il termine usato dall’allenatore è stato ben più pesante, ndr). Già nel primo tempo ero incazzato nero perché non ci sta che per errori tuoi rianimi una squadra che era in grande difficoltà. Il giro palla è stato lento e abbiamo commesso tre errori per regalargli un rigore. Nella ripresa poi il penalty sbagliato e il gol mancato di Minaj, forse ancora più clamoroso. È la testa che non mi piace: c’è la buona volontà ma ci manca il cinismo e capacità di leggere le situazioni. Oggi abbiamo regalato la partita».

Mister Rossi è stato contestato, così come la squadra, a fine partita dai tifosi biancorossi che sono arrivati fino a Imperia: «I tifosi hanno pienamente ragione a essere incazzati. Abbiamo sostenitori che anche con prestazioni mediocri ci hanno supportato per novanta minuti. Chiedo scusa a loro che si sono fatti tutti questi chilometri per venire qui e ci hanno visto gettare via una vittoria contro una squadra in difficoltà alla quale abbiamo regalato tre punti».

Un problema mentale, secondo l’allenatore del Varese: «Quello che mi fa più arrabbiare è non capire la lettura delle partite. Per mezzora abbiamo fatto la gara, ma ci manca qualcosa a livello cerebrale per capire le situazioni. L’espulsione di Monticone è una questione di testa, ma non è solo colpa sua, tutta la squadra purtroppo non è lucida e non ha capito la situazione».