Varese secondo Maurizio Galimberti. La mostra da Lavit and Friends – Art Gallery

Varese letta e interpretata dall’occhio raffinato e incisivo di Maurizio Galimberti è il nuovo progetto espositivo promosso da Lavit and Friends – Art Gallery.

Da venerdì 1 ottobre 2021, Maurizio Galimberti, instant artist di fama internazionale, sarà ospite da Alberto Lavit nella sua vivace galleria di piazza Carducci, nel centro storico di Varese.

Il fotografo dal 2017 ambassador instax, presenterà una quindicina di lavori inediti, dove protagonista è la città di Varese. Gli scatti istantanei ritraggono il centro cittadino e Villa Panza, catturati con le fotocamere instax a sviluppo istantaneo di FUJIFILM che hanno permesso all’artista di esprimersi in differenti filoni narrativi utilizzando le due di tipologie di formati SQUARE e WIDE.

FUJIFILM Italia da anni ricerca modi per poter affermare, con il proprio impegno, quanto la fotografia e l’immagine siano un linguaggio universale, attraverso cui si racconta il mondo, se stessi e gli altri. Questa collaborazione, inoltre, nasce per supportare la cultura e gli spazi attivi che animano le città di nuovi contenuti e ovviamente una naturale continuazione del sostegno e della collaborazione che lega FUJIFILM Italia al fotografo e artista Galimberti.

L’esposizione sarà inaugurata il 1 ottobre alle ore 18:00 alla presenza dell’artista e del sindaco e sarà visitabile sino al 23 ottobre dal martedì al sabato, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.

Per amplificare l’esperienza, gli organizzatori stanno programmando una lectio magistralis dell’artista presso lo Spazio Lavit di via Uberti 42, in accordo con la normativa vigente in materia di Covid.

VARESE. MAURIZIO GALIMBERTI

1 – 23 ottobre 2021

Vernice 1 ottobre 2021 ore 18:00

dal martedì al sabato 10:30 – 12:30/ 16:00 – 19:30

Lavit&friends artgallery di piazza Carducci – Varese

con il sostegno di FUJIFILM Italia