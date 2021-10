Varese terra dei matrimoni, un portale dedicato per chi si prepara al giorno del “sì”

Da meta della grande villeggiatura di un tempo, quando si arrivava in carrozza, a destinazione per pronunciare il fatidico “sì”, magari di fronte a un panorama di lago o di montagna.



È la provincia di Varese, un territorio immerso nella natura e ricco di laghi, che con il verde delle colline e delle Prealpi boscose, il blu delle acque e l‘azzurro del cielo, rappresenta uno scenario romantico e perfetto, per celebrare un matrimonio indimenticabile.

Questo il punto di partenza da cui prende le mosse un progetto di lancio e promozione, – presentato oggi a Milano dal presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi – di un’area che ha dimostrato di avere le migliori caratteristiche per diventare una destinazione ideale per la celebrazione di matrimoni.

Sempre di più l’Italia e i laghi in particolare, sono richiesti come mete privilegiate per un turismo matrimoniale, vero e proprio fenomeno in grande espansione, che cerca mete esclusive e sempre diverse ma ricche dello stile di vita all’ italiana, in tutte le sue manifestazioni: artistiche, artigianali e culturali, da un lato, paesaggistiche ed enogastronomiche dall’altro.

Ciò che gli sposi cercano, che vengano da paesi stranieri, ma anche solo da regioni più o meno distanti, è proprio questo: la possibilità di rendere il matrimonio e lo spostamento che comporta per gli sposi stessi e per i loro ospiti, occasione di vivere una vera e propria esperienza a tutti gli effetti, mettendo in atto un’azione commerciale che ha ricadute su moltissimi settori.

Con Varese Destination Wedding, ha inizio un progetto specifico promosso da Camera di Commercio di Varese e guidata da Angelo Garini, architetto e organizzatore di matrimoni ed eventi, conoscitore del fenomeno del destination wedding, e con una lunga esperienza di lavoro in tutta l’Italia e in molti paesi stranieri.

Obiettivo principale è promuovere il territorio, creando una rete di fornitori e servizi selezionati in base alle loro caratteristiche e alla capacità di far fronte alle richieste di un pubblico eterogeneo e caratterizzato da abitudini ed esigenze specifiche. Queste informazioni sono il cuore dei molti contenuti di un portale dedicato, che potrà essere un valido aiuto per tutti coloro che vorranno organizzare il loro matrimonio o un evento speciale, in questo territorio.

I futuri sposi e i wedding planner, troveranno quindi un supporto completo e ricco di riferimenti di fornitori, produttori e servizi, senza tralasciare ispirazioni e suggerimenti per conoscere e vivere nel migliore dei modi, l’esperienza sui laghi.