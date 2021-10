Da Varese in vacanza ad Alassio “traditi” dalla fedina penale: la polizia li arresta per droga

Le carte parlano e sono un indizio ma quasi immateriale. Cosa diversa la coca che la polizia ti trova in camera perché hai precedenti.

L’informatica ha aiutato gli agenti della questura di Savona che hanno controllato gli elenchi degli ospiti di un albergo di Alassio e si sono accorti che il trio composto da vacanzieri varesini aveva precedenti per droga.

È così partito un controllo che ha dato i frutti sperati: 10 grammi di coca e 30 di eroina trovati in stanza ai tre erano decisamente troppi per una vacanza ed è così scattata la procedura per colpire la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti secondo quanto disposto dall’articolo 73 del testo unico sulle droghe.

La sostanza era pura, quindi sottoponibile a tagli prima dell’eventuale commercializzazione.

I tre sono stati giudicati per direttissima come riporta il quotidiano online Ivg.