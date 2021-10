Il Varese vince, Ezio Rossi lascia la parola ai suoi giocatori: “Se lo meritano”

«Oggi verranno i calciatori a parlare: Piraccini, Monticone a Pastore che sono è il simbolo di questa vittoria. Non è polemica, meritano loro».

E allora spazio ai calciatori, partendo da Mattia Monticone, che da guida della difesa può finalmente festeggiare per la prima gara senza subire gol: «Finalmente, ci voleva sia la vittoria che il cosiddetto clean sheet. Lavoriamo tanto tutti i giorni indipendentemente dal risultato e siamo davvero soddisfatti di aver portato a casa questi tre punti fondamentali per noi, per il morale e per i tifosi. È stata una bella domenica, nello spogliatoio ci siamo detti spesso di dover dare di più e questo è un piccolo grande passo. Siamo già con la testa alla prossima domenica. Stiamo imparando anche tramite gli errori a leggere meglio le partite».

Luca Piraccini oggi è stato determinante con un gol e un lancio che ha portato al 2-0. Per lui anche una dedica particolare: «Ovviamente dedico il gol a me, alla mia famiglia e a mio figlio Pietro che come sapete è nato 15 giorni fa e anche alla mamma Isabella. È stata una settimana e un periodo difficile, siamo stati bravi a uscirne ma adesso dobbiamo avere equilibrio perché non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni oggi. Dobbiamo ripartire dagli errori commessi ma anche dalle cose positive che si sono viste. Ho giocato un anno completo da mezzala, mi sono adattato e ho imparato il ruolo. Gioco dove il mister mi chiede».

Il “simbolo della gara”, come ha specificato Ezio Rossi, è stato Marco Pastore, che è entrato con il piglio giusto e ha permesso con le sue giocate di chiudere la gara: «Ringrazio il mister per le parole e per la fiducia. Ogni volta che entro mi chiede di dare massimo. Sul quarto gol sono partito con l’idea di andare in porta, poi ho sentito le urla di Elios (Minaj, ndr) che mi chiamava la palla e gliel’ho passata. È tutta settimana che in allenamento lo cerco e gli faccio fare gol e oggi è andata così. Io do tutto per la maglia, voglio che la squadra vinca, poi se l’allenatore mi fa giocare dall’inizio io sono pronto».