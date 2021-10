Il Varese vuole sbloccarsi contro il Ligorna. Mister Rossi: “Serve positività”

Serve una svolta al Città di Varese, che non vince da sei partite e ha bisogno di un successo per sbloccarsi e riportare un po’ di sereno all’ambiente biancorosso. La squadra di mister Ezio Rossi sarà impegnata ancora al “Franco Ossola” – a una settimana dal pari contro l’Asti che ha lasciato un po’ di malumore nei tifosi – questa volta opposta a una formazione tignosa come il Ligorna. Il fischio d’inizio della gara di domenica 31 ottobre sarà alle 14.30, mezz’ora in anticipo rispetto al solito dopo il cambio dell’ora.

A presentare la gara ci sono le parole dell’allenatore biancorosso: «Questi sono momenti per fare i fatti, che sono i risultati, mentre le parole non servono a niente. L’impegno della squadra, dal 9 agosto, non è mai mancato neanche in allenamento. Sotto l’aspetto psicologico credo che si debba trasmettere positività e i ragazzi devono essere consapevoli di stare facendo quello che è nelle loro possibilità; chiaramente sanno anche che degli errori sono stati fatti. Non riusciamo a fare risultati perché non riusciamo a fare un gol più degli altri, o subirne uno in meno. Il clima nella squadra è normale, non c’è nessun problema all’interno dello spogliatoio».

Assenti ancora Gazo e Cappai, saranno in forse anche Disabato, fermato dalla febbre, e Cantatore, bloccato dal mal di schiena. Settimana scorsa il pubblico non è stato magnanimo con i calciatori biancorossi: «È un peso che dobbiamo trasformare in voglia di rivalsa – commenta mister Rossi -. I ragazzi ce l’hanno dentro e speriamo che domani riescano a buttarlo fuori in modo positivo. Proprio per questo credo che bisogna trasmettere fiducia, responsabilità e positività. Mi dispiace non aver capito che i ragazzi venivano contestati, non è mia abitudine andare sotto la curva e anche domenica scorsa ho tirato dritto verso gli spogliatoi. Contano solo i fatti: sono i risultati che la gente vuole e proveremo a farli».

Riguardo agli avversari, l’allenatore del Varese spiega: «Il Ligorna è una squadra diversa dalle altre, è più forte fisicamente e mentalmente, cerca di aggredire l’avversario. Gioca a uomo ed è una formazione che, per quanto ho visto, ha raccolto meno di quello che ha fatto».

A margine della presentazione prepartita di mister Rossi si sono aggiunte le parole del presidente Stefano Amirante che ha voluto puntualizzare alcuni aspetti: «I dubbi sulla guida tecnica della squadra vengono per motivi tecnici, non per i risultati, che sono importanti per noi, per il mister, per la squadra e i tifosi, ma in questo momento abbiamo 10 punti, a 3 punti dalla Sanremese e 6 dal Novara. È ovvio che se fra 5 partite saremo sempre più indietro qualcosa bisognerà fare, ma cambiare l’allenatore si fa quando non si crede nel suo lavoro, come successo l’anno scorso. Anche se il campionato prosegue così, c’è il dispiacere di essere a metà classifica perché la volontà è un’altra, magari non stravincere il campionato ma giocarsela, e secondo me ci siamo ancora. Non c’è bisogno di confermare Ezio Rossi dopo ogni partita, soprattutto se non dovesse andare secondo i desiderata. Oggi il nostro gol più bello è che stiamo terminando i lavori al centro sportivo delle Bustecche e che ieri ho incontrato subito Malerba (il nuovo assessore allo sport del Comune di Varese, ndr)».

