VareseNews protagonista alla quinta edizione di Figilo, il festival del giornalismo digitale

“Con le grandi storie si relazionano le “piccole”, dalle aspirazioni ai traguardi raggiunti, alle dinamiche minuscole ma coinvolgenti comunque migliaia e migliaia di persone”.

Questa la mission di Figilo, il Festival del Giornalismo Locale, arrivato alla quinta edizione. L’evento si apre giovedì 7 ottobre e ci sarà un fitto programma di incontri fino a sabato 9. Tra gli ospiti ci sarà anche il nostro direttore Marco Giovannelli che era stato già protagonista tre anni fa portando l’esperienza di Varesenews e quella di DigitaLife.

Il festival si svolge nell’Hotel Bellavista Club di Gallipoli per iniziativa di Caroli Hotels, e Piazzasalento, con la collaborazione del Gal Terra d’Arneo, la Camera di commercio di Lecce, il Corecom Puglia e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Associazione Nazionale Stampa Online.

“In un settore editoriale in crisi, – raccontano gli organizzatori – l’informazione locale apre nuovi possibili panorami, in cui intrecciare una professione sempre più complessa e articolata con i nuovi strumenti della comunicazione, come il citizen journalism e i social media. Ma c’è da riflettere su quali rapporti intessere, quali filtri critici attivare, come interloquire su fatti spesso slegati dai fatti ma gravidi di opinioni. Mai come oggi c’è bisogno di giornalisti e giornalismo, interlocutori e intermediatori sempre più preparati e raffinati in mezzo ad una rivoluzione che dura da una decina di anni ed ancora non si è assestata.

Di questo e altri temi, da quest’anno e per i prossimi, punta ad occuparsi Figilo, un momento di incontro, confronto e crescita dedicato ai giornalisti, agli operatori della comunicazione, agli studenti. Obiettivi da raggiungere attraverso quattro giornate di incontri e dibattiti con noti direttori e giornalisti delle principali testate locali e non, docenti universitari e responsabili della comunicazione istituzionale, presentazioni di libri che riuniscono il mondo del giornalismo, dei media e della comunicazione, anche con ironia ed autoironia, e momenti di riflessione e discussione davanti ad un aperitivo serale. Arricchendo l’evento, già a partire dal prossimo anno, con workshop, interviste, premi riservati agli operatori del settore e alle scuole ed eventi formativi accreditati presso l’Ordine dei Giornalisti.

IL PROGRAMMA

Giovedì 7 ottobre

9,30 – 10,00 Presentazione Figilo con Fernando D’Aprile, direttore Piazzasalento e ideatore di FIGiLo; Attilio Caroli Caputo, direttore generale Caroli Hotels; Enzo Benisi, commissario Camera di Commercio Lecce; Cosimo Durante, presidente Gal Terra di Leuca.

10,00 – 12,00 Incontro valido per i Crediti Formativi Ordine dei Giornalisti. Tema: “Giornalismo e giornalismi: le vie di una informazione oltre le testate”: con Michele Mezza, già inviato della Rai, ora docente di Culture digitali presso l’Università Federico II di Napoli. Dirige la comunità di analisi e scenari multimediali mediasenzamediatori.org

15,00 – 17,00 Incontro valido per i Crediti Formativi Ordine dei Giornalisti. Dibattito: “Le sfide del giornalismo oltre la crisi” con Piero Ricci, presidente Ordine dei Giornalisti di Puglia; Roberto Paolo, presidente associazione nazionale coop e Fernando D’Aprile

17.00 – 18,30 Tema: “Caccia la virus: l’informazione come variante nella lotta alla pandemia?” con Michele Mezza, già inviato della Rai, ora docente di Culture digitali presso l’Università Federico II di Napoli. Dirige la comunità di analisi e scenari multimediali mediasenzamediatori.org. Nel corso dell’incontro è previsto un collegamento con Andrea Crisanti, virologo, che parlerà del suo libro “Caccia al virus” (Donzelli editore)

Venerdì 8 ottobre

9,00 – 11,00 ”Al di là del vero e del falso e l’informazione condivisa: i principi della corretta informazione, piattaforme e modelli” con Felice Blasi, vicepresidente Corecom Puglia; Pietro Gaffuri, scrittore e manager televisivo, già direttore Rai Way, direttore della Direzione Web Rai e amministratore delegato di Rai Net. Dialoga con gli ospiti Adelmo Gaetani, già consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti.

11,00 – 13,00 “WebTv in Puglia: una promessa mancata? L’indagine sul campo ed i –problematici – risultati” con Luigi Spedicato, docente del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’uomo Università del Salento.

15,00 – 17,00 ”Deontologia dei giornalisti. Massimario 2021 con i provvedimenti adottati nel 2020” con Elio Donno, giornalista, autore del Massimario dell’Ordine dei Giornalisti; Serena Fasiello, vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Puglia.

17,00 – 19,00 “5G, le nuove forme di connessione a banda larga. Per un piano regolatore della comunicazione. Il ruolo delle Istituzioni locali nel negoziato con i service provider telefonici” con Michele Mezza, già inviato della Rai, ora docente di Culture digitali presso l’Università Federico II di Napoli. Dirige la comunità di analisi e scenari multimediali mediasenzamediatori.org. Autore del libro: “Il contagio dell’algoritmo. Le Idi di marzo della pandemia”.

Sabato 9 ottobre

10,00 – 12,00 “Forum Giornalismo Locale” con la partecipazione di responsabili e direttori testate locali: Gaetano Gorgoni, direttore di corrieresalentino.it; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews.it e presidente di Anso; Vincenzo Cifarelli, editore di Livenetwork; Riccardo Di Nardo, direttore ed editore di Catanzaroinforma.it.; Luigi Fontana, giornalista Ansa. Coordina Fernando D’Aprile, ideatore di FIGiLo

12.00 -13.00 – Piazzasalento: iperlocale, cartaceo, online. Indicazioni forse utili di una esperienza decennale.