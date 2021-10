I vecchietti del BarLume, le accuse di Palamara e i pastori di Meazza: il weekend di Duemilalibri a Gallarate

La storia locale e le questioni scottanti dell’attualità, le polemiche del mondo dell’arte e il giallo, ma anche la visita raccontata alla mostra degli impressionisti e un concerto di tango. Un programma molto ricco, quello che animerà il weekend di Gallarate, nell’ultimo fine settimana di presentazioni ed eventi con Duemilalibri, le giornate del libro e dell’autore.

Gli eventi di presentazione libri sono a ingresso gratuito senza prenotazione sino a esaurimento posti, previa presentazione di Green Pass o certificazione valida.

SABATO 30 OTTOBRE

ore 11.00

Museo Studi Patri

Lorenzo Guenzani

Chiesa campestre di S. Anna… cara a tutti tra fede, suggestioni e storia

La valorizzazione di una chiesa del territorio costituisce il punto di partenza per riflessioni sulla spiritualità nel gallaratese.

ore 15.00

Museo Studi Patri

Livio Gambarini e Alex Calvi

Ottone il primo dei Visconti

con Enzo La Forgia

Quel giorno sarebbe diventato un arcivescovo di Santa Madre Chiesa, e il merito era tutto delladepravazione dei preti.

Certo, anche al cardinal Ubaldini era molto grato: non sarebbe sopravvissuto a lungo in un tale nido di vipere, senza i consigli della più velenosa di tutte.

ore 16.00

Museo Studi Patri

Giuseppina Basso

La fine nel silenzio

Finalmente un’esistenza serena per Paolo e Caterina? Sembra che tutto vada per il meglio a partire da una vacanza, abbinata a impegni per

pratiche successorie, nella zona di Napoli e a Capri, i luoghi di origine di Paolo, fino al ritorno in Ossola e al lavoro per entrambi.

ore 16.00

HIC – Museo MA*GA

Alessandro Barbaglia

Storie vere al 97%

Dodici racconti per stupire chi ascolta. Dodici curiosità che non hai mai immaginato, racchiuse in dodici grandi storie. C’è poco da fare: tutte le storie sono anche bugiarde. Soprattutto quelle vere.

ore 16.00-21.00

HIC – Museo MA*GA

Human Library: letteratura al tempo degli Impressionisti con Francesca Chiara

Nelle sale espositive della mostra Impressionisti. Alle origini della modernità gli studenti del Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio dialogano con i visitatori, trasportandoli nel mondo di Balzac, Baudelaire, Huysmans e Zola attraverso i testi che li hanno resi celebri.

Nella nuova Biblioteca L. Majno al piano terra del HIC – Hub Istituti Culturali, in Via De Magri 1, il pubblico può giocare con le parole dei grandi autori.

ore 17.00

Museo Studi Patri

Società Gallaratese

per gli Studi Patri

Rassegna Gallaratese

di Storia e d’Arte

Presentazione del volume 139/2021. Appuntamento tradizionale con la presentazione della Rassegna: un viaggio nella storia del territorio per conoscere avvenimenti, curiosità e aneddoti in un avvincente racconto gallaratese che ha come protagonista il torrente Arno.

ore 18.00

Museo Studi Patri

Carlo Meazza

Rèmench. Transumanza in Lombardia

Il fotografo Carlo Meazza (con testi di Marta Morazzoni, Anna Carissoni, Giovanni Mocchi

e Lucia Maggiolo) ha seguito la transumanza in Lombardia, immortalando greggi, pastori, e

quotidianità.

ore 19.00

HIC – Museo MA*GA

Andrea Vitali

La gita in barchetta

Il racconto delle vicende che hanno fatto di Bellano il paese-mondo in cui tutti possono ritrovare qualcosa di sé. Una delle migliori partiture composte dalla penna leggera e tagliente di Andrea Vitali.

ore 21.00

HIC – Museo MA*GA

Marco Malvaldi

Bolle di sapone

In questa nuova commedia gialla ambientata in pieno lockdown, i Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori. Il loro sguardo è più che mai penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal momento tremendo.

__________________________________

DOMENICA 31 OTTOBRE

ore 11.00

HIC – Museo MA*GA

Enrico Rizzi e Paolo Zanzi

Deodat de Dolomieu. Curiosando tra i taccuini di viaggio e nella vita avventurosa del padre delle Dolomiti

I documenti inediti, i testi storici e le citazioni dello stesso Dolomieu ripercorrono questo avvincente viaggio riproponendo il fascino intatto di un uomo che più di ogni altro ha fatto della scienza un’avventura.

ore 16.00

HIC – Museo MA*GA

Angelo Crespi

Nostalgia della bellezza

Bandita la bellezza e il fatto bene, con il concettuale si è consolidato il sistema delle brutte arti, assecondando l’idea per cui basta l’idea. Un mondo autoreferenziale, quello dell’art system, in cui le opere non hanno più un valore bensì un prezzo. Come sarà l’arte dopo la peste?

ore 17.00

HIC – Museo MA*GA

Alessandro Sallusti e Luca Palamara

Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana

Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, Palamara racconta cosa sia il “Sistema” che ha pesantemente influenzato la politica italiana: è il potere della magistratura, che non può essere scalfito.

ore 18.00

HIC – Museo MA*GA

Le avventure di Pinocchio

illustrate da Fabio Sironi con Sergio Cereda

Il celebre racconto di Carlo Collodi prende vita attraverso le illustrazioni dell’artista Fabio

Sironi, in una presentazione caratterizzata dal dialogo tra immagine e musica.

dalle ore 18.30

Teatro del Popolo

Conservatorio “G.Puccini” di Gallarate

Teatro del Popolo 1921-2021, cento di questi anni!



CONCERTO DI INAUGURAZIONE

18.30 PRIMA PARTE

21.00 SECONDA PARTE

Concerto programmato in occasione di due centenari d’eccezione: la nascita del compositore Astor Piazzolla e l’apertura del Teatro del Popolo. Questo concerto di inaugurazione della nuova gestione del Teatro si articola in una ricca proposta musicale in due tempi, incentrati su

Piazzolla e su un altro compositore argentino, il meno noto ma tutto da scoprire Carlos Guastavino. Verranno eseguite anche musiche di Ravel, Fauré, Saint-Saëns, Whitacre e Martin, per coro, vari strumenti, voce e pianoforte.