A Vedano Olona Tari agevolata per commercio, industria e artigianato e nessun aumento per le famiglie

Nei prossimi giorni verranno recapitati a Vedano Olona i bollettini per il pagamento della Tari, il tributo comunale sui rifiuti, con scadenza della prima rata il 30 novembre.

La determinazione della tariffa Tari per il servizio di smaltimento rifiuti è stata approvata dal consiglio comunale del 29 giugno scorso applicando sconti importanti che si attestano tra il 20% ed il 37%, con l’obiettivo di sostenere la ripresa delle attività commerciali, artigianali ed industriali del paese pesantemente colpite dal fermo per la pandemia.

L’amministrazione comunale ha pensato anche alle famiglie: «Nonostante l’aumento dei costi di raccolta dei rifiuti le tariffe per le famiglie sono rimaste pressoché invariate – spiega l’assessore al bilancio, tributi e attività produttive Carlo D’Ambrosio – La tariffa Tari presentata al Consiglio comunale dalla Giunta conferma l’attenzione che il gruppo di maggioranza Vedano Viva ha per la comunità vedanese. Per le famiglie non solo non ci sono stati particolari aumenti ma sono stati previsti degli aiuti: per i nuclei familiari più numerosi viene infatti riconosciuta l’applicazione di una componente tariffaria compensativa pari ad una riduzione del 2,81% sull’importo complessivo dovuto a titolo di Tari per l’anno 2021. Tutte le misure agevolative trovano copertura con fondi propri di bilancio».

«Oltre allo sforzo per contenere gli oneri per attività produttive e famiglie si sta completando la transizione digitale di tutti i sistemi di pagamento – aggiunge il sindaco Cristiano Citterio – Sarà così possibile saldare le rate del tributo attraverso il circuito PagoPA, il sito internet del Comune e l’app IO.it di cui si sono dotati tanti cittadini. Un sistema efficiente e sicuro che consente di semplificare anche gli adempimenti a carico di cittadini e uffici».