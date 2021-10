Versatile e sostenibile, tra le materie prime di Lati spa anche la canapa indiana

C’è una qualità della canapa indiana che la rende interessante come materiale, e non è l’aspetto voluttuario, ma quello legato alla sostenibilità: la canapa infatti è uno dei più grandi assorbitori naturali di carbonio in natura. È per questo motivo che Lati spa, azienda di Vedano Olona leader nei compound termoplastici e da sempre attenta ai temi green, ha firmato un accordo di distribuzione con The Hemp Plastic Company, società di Boulder, Colorado, Usa (“THPC”), fornitore leader di plastiche di canapa sostenibili.

Queste plastiche di canapa sono utilizzabili in diversi settori dell’industria della plastica, dall‘imballaggio all’automobile, dai mobili ai giocattoli, passando per l’elettronica e le costruzioni. La strada verso un futuro più verde intrapresa da Lati, uno dei più importanti produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico, continua grazie a questo accordo con The Hemp Plastic Company per la distribuzione di compound ecologici in grado di rispondere alle esigenze tecniche, di sicurezza e di approvvigionamento di diversi settori industriali.

Lati spa ha nel suo dna un’attenzione al green e alla circolarità, fin dalla sua fondazione nel 1945, anno in cui Cosimo Conterno aprì il primo stabilimento per il riciclo dei residuati bellici. Da allora Lati non ha mai abbandonato la sua vocazione verso l’economia circolare e la sostenibilità ed è impegnata da anni a proporre alternative alle plastiche basate esclusivamente su fonti non rinnovabili, con un minore impatto ambientale. Tra i suoi prodotti sostenibili ci sono infatti compound a base di polimeri provenienti dal riciclo meccanico o chimico o da fonti rinnovabili.

«Siamo lieti di lavorare con Lati per portare la nostra linea di polimeri di canapa ecologici sul mercato europeo – dice Glen Kayll, ceo di The Hemp Plastic Company – La canapa è uno dei più grandi assorbitori naturali di carbonio in natura, e insieme a un leader come Lati, possiamo accelerare la transizione dei nostri clienti verso alternative sostenibili che riducono la plastica e le emissioni di carbonio e sono convenienti, disponibili in volume e relativamente semplici da implementare».

«La sostenibilità è da sempre un valore fondamentale per Lati che guida il modo di condurre il business e di relazionarsi con tutti gli stakeholder – spiega Vittorio Gerola, direttore commerciale di Lati spa – grazie alla partnership con The Hemp Plastic Company forniamo un’ulteriore soluzione agli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti, e alla riduzione delle emissioni di carbonio».

Lati spa è coinvolta nel mercato dei compound per apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici e automotive, Lati fornisce soluzioni per qualsiasi settore con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’economia circolare. L’azienda è caratterizzata da una capacità produttiva annua di 40.000 tonnellate sviluppata nei due siti di Vedano Olona e Gornate Olona, 2.400 formulazioni attive, 282 dipendenti e circa 2.000 clienti. Nel 2020 ha raggiunto un fatturato di 130,9 milioni di euro.

