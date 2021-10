In visita alla Linea Cadorna i militari impegnati all’hub vaccinale di Rancio Valcuvia

A un passo dalla liberazione dal virus: merito anche dei militari che hanno lavorato al fianco di medici e infermieri allestendo in poco tempo i centri vaccinali che hanno consentito di raggiungere un’elevato livello di immunizzazione.

Proprio come avvenuto a Rancio Valcuvia dove i soldati in forze al comando Nato di Solbiate Olona da mesi lavorano per assicurare la buona riuscita della campagna vaccinale.

Domenica scorsa a ricordo anche del loro sforzo è stata posta una targa all’esterno della cappelletta votiva del forte di Vallalta (nella foto sotto) dove avvennero i combattimenti durante la battaglia del San Martino, nell’autinno del 1943.

Accompagnati dal sindaco di Mesenzana Alberto Rossi, esperto di storia locale e profondo conoscitore di queste valli, i militari della Brigata di Supporto al NRDC-ITA – fiore all’occhiello dell’esercito italiano – hanno partecipato ad un’escursione all’interno della Linea Cadorna le cui fortificazioni sono ancora oggi ben conservate in questa parte della valle.

Un’escursione con foto fra bandiere d’epoca nelle postazioni per artiglieria leggera e per mitragliatrici rimesse a nuovo con allestimento d’epoca.

«Un grande ringraziamento va a questi uomini e donne che hanno dato il massimo e ancora daranno il massimo in questi mesi in cui, silenziosamente, hanno combattuto una guerra contro la pandemia. A nome degli amministratori e del territorio voglio ringraziarli pubblicamente per il lavoro svolto», ha affermato il sindaco di Rancio Valcuvia e presidente della Comunità montana valli del Verbano Simone Castoldi.