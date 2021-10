Una vita rubata, una vita sospesa: incontro con l’autore alla biblioteca di Gazzada Schianno

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti dell’ottobre in Biblioteca, e soprattutto dopo l’esordio molto interessante di domenica 17 ottobre, il ciclo “Incontro con l’autore” prosegue domenica 24 ottobre alle ore 16,30 con l’incontro degli appassionati frequentatori della Biblioteca di Gazzada Schianno con Adriana Tripaldi e il suo ultimo libro che porta il titolo “Una vita Rubata. Una vita sospesa”.

A presentare l’incontro e a condurre poi la discussione dell’autrice con il pubblico sarà Silvio Della Porta Raffo, poeta, scrittore, critico letterario e traduttore. “I protagonisti dei due racconti che compongono questo libro sono ‘uomini senza qualità’, antieroi … ma, sia la ‘vita rubata’ di Tom che consuma le sue giornate di clochard in un parco all’insegna di una filosofia del distacco senza mai smettere di coltivare il suo disperato sogno di profonda comunicazione umana, sia la ‘vita sospesa’ di Vittorio che non riesce ad elaborare il lutto di una perdita amorosa sembrano votate alla stagnante immobilità di una condanna; ad un tratto vengono illuminate da una imprevista rivelazione … Uno stile misurato e scorrevole, di persuasiva affabilità, accompagna il lettore attraverso queste due vicende di desolazione e di riscatto: vicende in cui molti potranno riconoscere se stessi e individuare uno spiraglio di luce” (dalla prefazione di Silvio Raffo).

Adriana Tripaldi è insegnante di letteratura e filosofia, architetto d’interni, animalista e amante della natura, scrittrice e pittrice. Proprio questa sua ultima passione farà da contorno al racconto di “Una vita rubata. Una vita sospesa”. Sempre nella sala Polivalente della Biblioteca verrà allestita una piccola ma significativa rassegna di sue opere pittoriche. Durante l’incontro verranno anche presentate alcune opere pittoriche dell’autrice e la mostra rimarrà visitabile presso la Biblioteca Comunale per l’intera settimana successiva negli orari di apertura della sede: Lunedì 14:00 – 18:00 Martedì 9:00 – 12:00 Mercoledì 14:00 – 18:00 Giovedì 14:00 – 18:00