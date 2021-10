“Vola con noi!” La cover degli Ac/Dc vince il concorso per la canzone da Malpensa

Il volo da Malpensa è quantomai rock: “Vola con noi” è il titolo e il ritornello della canzone che ha vinto il contest aziendale “Come suona Sea”, per i lavoratori di Malpensa e Linate. Ed è rock perché il gruppo vincitore ha proposto una cover di Highway to hell, celebre pezzo del 1979, tra i maggiori successi degli Ac/Dc.

Creato da Elena Bogni ed Ermes Pecorari, positivo nel messaggio dato dai dipendenti (“Sempre attenti, mai in down”) il brano ha vinto con 154 voti. Secondo posto per Come suona SEA di Edoardo Mauro, terzo posto per Your home to fly di Marco Zibardi e Carlo Fumagalli.

I vincitori e gli autori degli altri pezzi in gara sono stati premiati nel corso di un incontro che si è tenuto giovedì 21 ottobre al Linate Center ed è stato trasmesso anche in diretta streaming.