Women’s wear: progettazione tecnica di collezioni innovative e sostenibili. In partenza il corso gratuito

Nel quadro delle iniziative volte a formare figure specializzate nel settore moda, ACOF Olga Fiorini, in ATS con ISIS Facchinetti, Università Carlo Cattaneo – LIUC, Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa – Centrocot, Univa Servizi, Alfredo Grassi Spa, organizza il corso gratuito

IFTS WOMEN’S WEAR:

PROGETTAZIONE TECNICA DI COLLEZIONI INNOVATIVE E SOSTENIBILI

Il corso forma una figura altamente specializzata, in grado di progettare e realizzare collezioni di abbigliamento donna, innovative, sostenibili e nel rispetto dei dettami e canoni del Made in Italy.

Il percorso unisce il design e l’artigianalità del Made in Italy alle nuove tecnologie 4.0, per formare una figura professionale di alto profilo tecnico. In un sistema altamente competitivo, focalizzato sul “time to market”, figure professionali interfunzionali, con elevate competenze tecniche di prodotto e tecnologiche, preparate nel tradurre gli input stilistici, in progetti tecnici fattibili, commercializzabili e in linea con la Brand Identity delle aziende di moda, sono strategiche. Per utilizzare le tecnologie CAD nel settore moda, occorre una formazione specialistica, che contempli anche gli aspetti più tradizionali, manuali e artigianali. Per tale ragione, il progetto IFTS prevede che vi siano moduli formativi dedicati alla modellistica, taglio, sdifettamento e confezione di capi e prototipi e che tali processi di lavoro siano poi implementati e realizzati anche le tecnologie CAD, sino ad arrivare alla renderizzazione.

Competenze professionali

Al termine del corso lo studente sa interpretare l’idea stilistica per lo sviluppo della collezione, analizza e reinterpreta modelli di capi, apprende le tecniche di modellistica di capi di abbigliamento donna, utilizza le tecnologie CAD per la prototipia e industrializzazione, individua i materiali più adatti ai capi, conosce le certificazioni in ambito sostenibilità e tutela del Made in Italy, è in grado di elaborare schede tecniche dei capi secondo elevati standard aziendali, sa valutare il costo di un prodotto per la fase di prototipia e per la produzione in serie e valutare alternative produttive.

Il percorso prevede anche il rafforzamento di competenze linguistiche e di informatica avanzata.

Destinatari

Giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, disoccupati, in possesso di un Diploma di maturità o che hanno superato l’esame di IV anno presso un Centro di Formazione Professionale.

Durata

550 ore di lezioni in aula e 450 di tirocinio pratico in azienda.

Titolo rilasciato

Certificato di specializzazione tecnica superiore, valido a livello nazionale ed europeo e spendibile nel mercato del lavoro e nel mondo dell’alta formazione.

Sbocchi professionali

Gli sbocchi occupazionali del corso IFTS abbracciano figure tecniche come il Modellista di Abbigliamento, Modellista CAD, prototipista, campionarista e assistente avanzamento produzione, sia all’interno di grandi aziende, che in piccole e medie. Nelle realtà tipicamente artigianali, gli sbocchi occupazionali del corso comprendono anche le figure dell’assistente sarta/o e prototipista, che opera manualmente e seguendo gli standard qualitativi del Made in Italy.