Zorzo e le accuse di Fratelli d’Italia: “Io non avevo accordi con nessuno, ad Albizzate decidono gli albizzatesi”

Dopo l’uscita di Fratelli d’Italia, che ha accusato il sindaco di non aver rispettato gli accordi nella composizione della Giunta escludendo un assessorato targato Fdi, Mirko Zorzo risponde tendendo la mano ma con fermezza: «non so che informazioni avessero ma io di accordi non ne avevo e credo che ad Albizzate la composizione della Giunta la decide il sindaco sulla base di come hanno deciso gli albizzatesi».

Non è la prima volta che si registrano frizioni tra Fratelli d’Italia e il resto della coalizione che ha portato alla riconferma di Zorzo. L’ultima era stata in campagna elettorale proprio a poche ore dalla presentazione ufficiale della candidatura quando alcune pretese degli esponenti del partito di Giorgia Meloni fecero saltare la conferenza stampa poi rimandata di alcune settimane.

Sulla Giunta il parere del sindaco è fermo: «Chi mi conosce sa come la penso – spiega Zorzo -. Gli assessori li nomina il sindaco ma ho sempre pensato che si debba partire dalle persone che sono in lista. La nostra lista aveva tutte le competenze per poter formare una squadra amministrativa valida e così abbiamo fatto. Mi spiace per come si sono esposti in questo comunicato, forse avevano informazioni diverse da quelle che ho io che di accordi non ne avevo fatti con nessuno».

La mano tesa e i sorpassi a destra

La risposta che Zorzo affida al nostro giornale non è però di chiusura anche se con una battuta lancia il chi va là: «I sorpassi a destra è sempre meglio non farli». «Penso – prosegue Zorzo – che con Fratelli d’Italia abbiamo lavorato bene in campagna elettorale e nella stesura del programma. Mi piacerebbe continuare a lavorare insieme per i prossimi cinque anni, anche perché da qui alla fine del mandato è lunga e serve il contributo di tutti. Senza escludere che possa essere fatto un “tagliando” come nella precedente esperienza amministrativa. Mi piacerebbe continuare insieme a loro anche perché non c’è solo la Giunta, in una coalizione ci sono tanti modi per dare una mano».