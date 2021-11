Il 26 novembre si accende il Natale a Varese tra luci, mercatino e albero

I Giardini di Luce, il mercatino di natale, la pista da ghiaccio e le strade addobbate: Varese si illumina per il Natale con oltre 800mila lucine che si accenderanno la sera del 26 novembre. Un grande spettacolo a partire dai Giardini Estensi che per il terzo anno verranno illuminati offrendo ai visitatori percorsi magici tra carrozze, cavalli, igloo e paesaggi fiabeschi. L’appuntamento con la grande accensione di venerdì 26 novembre prevede l’accensione dell’albero di piazza Monte Grappa alle ore 18.30. Poi insieme alla banda di Babbi Natale ci si sposterà ai Giardini Estensi dove alle 19.15 verrà illuminato tutto il parco.

«L’iniziativa è dedicata a tutti varesini ma è anche un’occasione unica di promozione della città – dichiara il sindaco Davide Galimberti – grazie alla valorizzazione di uno dei nostri luoghi cittadini più belli».

«I Giardini Estensi, grazie alle oltre 400mila lucine, saranno il vero centro del Natale in città per la gioia di grandi e piccini – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Immergendosi nella splendida cornice dei viali nel parco di Palazzo Estense i visitatori potranno vivere un’esperienza unica tra luci e musiche di Natale. Un luogo di attrazione e richiamo per varesini e turisti che renderà Varese ancora più bella e attrattiva in occasione del Natale, con il conseguente indotto per tutta la città. Per il terzo anno consecutivo dunque il Comune di Varese offre gratuitamente questo spettacolo in uno dei luoghi più belli della città e siamo già al lavoro per il prossimo anno».

Le lucine di Natale ai Giardini Estensi si accenderanno venerdì 26 novembre, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22, dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 23.

Ma il Natale non sarà solo ai Giardini. In piazza Monte Grappa, di fronte al grande albero decorato e illuminato il 26 novembre aprirà anche il tradizionale e tipico mercatino di Natale. Un vero e proprio villaggio di Natale in centro a Varese, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con articoli natalizi, accessori e abbigliamento, bigiotteria e prodotti alimentari di qualità provenienti da tutta Italia e con un focus particolare sui prodotti del territorio varesino e a chilometro zero. Il mercatino è organizzato da Pro loco Varese in collaborazione con Ascom Varese e Confesercenti.

Al centro di piazza Monte Grappa, oltre al grande albero di Natale decorato con oltre 100 filari di luci, ci sarà una grande stella luminosa di 5 metri sotto ad un magico cielo illuminato. La casetta di vetro inoltre diventerà il luogo dove consegnare la letterina di Babbo Natale. Tutti i fine settimana poi verrà proposto un ricco programma di giochi, laboratori e intrattenimento per i bambini.

Tra i banchi delle 30 casette si potranno trovare tante curiosità e prodotti particolari. Come Il pesce del Verbano affumicato o il pesce in carpione nel vaso e i salumi di Cesco o il gorgonzola di Gemonio. E ancora il miele di Brebbia e tante tipologie di marmellate e le conserve. Il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa sarà aperto dal 26 novembre al 24 dicembre, il lunedì dalle 15.00 alle 20.00, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00. Venerdì 24 dicembre dalle 10.00 alle 17.00.

Sempre ai Giardini Estensi, nella zona della tensostruttura, dai primi di dicembre verrà aperta la grande pista da ghiaccio di 300 metri quadrati.