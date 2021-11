4 Novembre, i bambini della primaria di Luvinate celebrano il Milite Ignoto

Mattinata di raccoglimento e riflessione a Luvinate in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. I bambini della Scuola Primaria, insieme alle loro insegnanti, si sono recati al Monumento dei Caduti.

Galleria fotografica 4 novembre 2021 a Luvinate 3 di 3

Ad aspettarli i sindaci di Barasso e Luvinate, Lorenzo Di Renzo Scolari e Alessandro Boriani, il Parroco Don Emilio, Carabinieri di Gavirate, la Polizia Locale, i volontari di Protezione Civile e diversi cittadini.

CITTADINANZA AL MILITE IGNOTO – «Siamo piccoli, ma siamo cittadini italiani e ogni giorno approfondiamo le nostre conoscenze in merito alla storia del nostro popolo. Vorremmo per questo sottoporre alla vostra attenzione la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Riteniamo – hanno sottolineato i bambini nel loro intervento – che possa essere un gesto di alto valore simbolico».

GRAZIE ALLE FORZE ARMATE – «Accogliamo con favore la vostra richiesta e ci impegniamo nei nostri Comuni a darne seguito. Oggi celebriamo l’unità d’Italia e insieme le nostre Forze Armate che ringraziamo per l’ impegno costante per noi e in tutto il mondo nel garantire pace e libertà. Tornando a casa – hanno sottolineato i primi cittadini – raccontiamo in famiglia quanto sia importante questa data e perché in questa piazza e in tanti luoghi d’Italia ci sono monumenti che parlano di unità, sacrificio, valori e bene comune».