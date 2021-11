45 positivi al Coronavirus a Cardano al Campo, chiudono le primarie Manzoni

Chiudono le scuole primarie Manzoni a Cardano al Campo: Ats Insubria ha disposto la sospensione dell’attività da mercoledì 1 dicembre per due settimane, fino al 14.

Alle primarie dell’Istituto Comprensivo Montessori si rileva “un cluster di casi Covid positivi che ha interessato in modo significativo alunni e personale scolastico“: sono 45 i tamponi positivi al Sars-Cov-2 tra alunni e docenti, con tre classi in quarantena.

La sospensione dell’attività didattica riguarda sia le primarie sia le classi della scuola d’infanzia Munari distaccate nello stesso plesso.

La nota di Ats precisa che “gli alunni a casa da scuola rispettino in ogni caso, anche se non isolati a seguito di positività accertata o non posti in quarantena fiduciaria, le misure di precauzione indicate da tempo (distanziamento, mascherina, limitazione dei contatti sociali, ecc.)”. Inoltre ancora “si raccomanda alle famiglie di tutti i bambini di rivolgersi tempestivamente al proprio pediatra alla comparsa di sintomi suggestivi di infezione Covid per il necessario approfondimento clinico, mediante esecuzione di tampone diagnostico”.

Nelle scuole c’è oltre la metà dei casi registrati nella cittadina vicino all’aeroporto di Milano Malpensa.