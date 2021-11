5 motivi per cui Shiba Inu può andare ancora più in alto

Delle oltre 13.700 criptovalute disponibili, nessuna ha avuto una corsa più impressionante negli ultimi tempi della moneta meme Shiba Inu. Dal suo debutto il 1 agosto 2020, i token SHIB hanno galoppato da un microscopico 0,0000000051$ per token a 0,00005529$, a partire dalla tarda serata del 7 novembre 2021. Per i matematici, questo equivale a un guadagno del 10.841.076%… in 15 mesi!

La cosa pazzesca è che Shiba Inu ha cinque catalizzatori aggiuntivi che potrebbero spingerlo ancora più in alto.

1. La prospettiva della quotazione dei token SHIB su Robinhood

Uno dei fattori chiave che spingono i token SHIB più in alto è l’aspettativa che l’app di investimento online Robinhood elencherà Shiba Inu per il trading ad un certo punto in un futuro non troppo lontano. La quotazione avrebbe senso dato che Shiba Inu è stata una delle prime 10 monete per capitalizzazione di mercato nelle ultime due settimane. Sarebbe anche saziare le oltre 450.000 persone che hanno firmato una petizione per Robinhood per fare la mossa per elencare SHIB.

La quotazione su Robinhood sarebbe importante per un paio di motivi. Aiuterebbe a migliorare la liquidità e, soprattutto, ad aumentare la consapevolezza della moneta, che ora può essere trovata in oltre 925.000 portafogli e negoziata tramite Bitcoin Code.

2. ShibaSwap incoraggia periodi di attesa più lunghi

Un altro catalizzatore al rialzo per Shiba Inu è il lancio di ShibaSwap, avvenuto a luglio. ShibaSwap è uno scambio decentralizzato che aiuta a migliorare la liquidità e ad aumentare l’interesse per Shiba Inu.

Probabilmente l’aspetto più importante di ShibaSwap è la capacità degli “hodler” di puntare i propri token per guadagnare entrate passive. Lo staking non è una novità nello spazio delle criptovalute, ma dovrebbe incoraggiare gli investitori a mantenere i propri token per un periodo di tempo più lungo. Per alcuni contesti, il tempo medio di detenzione per SHIB è raddoppiato da sei giorni a 12 giorni in tre settimane, secondo i dati di Coinbase Global. Sebbene questo sia ancora eccezionalmente basso, sta andando nella giusta direzione.

3. Elon Musk twitta a proposito di Shiba Inu

Mai sottovalutare il potere del CEO di Tesla Elon Musk con uno smartphone e un limite di 280 caratteri su Twitter.

Musk non è estraneo allo spostamento del mercato delle criptovalute con i suoi tweet. Ha inviato Bitcoin notevolmente più in alto all’inizio di quest’anno quando ha annunciato che Tesla aveva aggiunto 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin al suo bilancio. Ha anche tirato fuori il tappeto da sotto gli investitori di criptovaluta, come quando ha inscatolato Bitcoin come opzione di pagamento per i veicoli elettrici di Tesla per le preoccupazioni ambientali legate alla sua estrazione.

Anche se Musk non possiede alcun SHIB, ha recentemente adottato un cane Shiba Inu, che ha chiamato Floki. Pubblica regolarmente anche meme contenenti cani Shiba Inu. Sebbene questi tweet non rappresentino nulla di tangibile per il token Shiba Inu, la comunità acquista comunque SHIB ogni volta che Musk menziona la razza.

4. La paura di perdere l’occasione si dimostra potente

Inoltre, la paura di perdere, meglio conosciuta come FOMO, è un fattore che potrebbe certamente spingere Shiba Inu più in alto nel breve periodo.

Secondo l’hub degli sviluppatori di software Bacancy Technology, Shiba Inu è la terza criptovaluta più cercata su Google nel 2021. Dietro solo a Bitcoin ed Ethereum. Questo interesse è in relazione diretta con le numerose menzioni di Shiba Inu sui social media, la sua comunità Reddit in rapida crescita e (ovviamente) il suo aumento del 10.800.000% dal suo inizio poco più di 15 mesi fa. Apparentemente ogni investitore di criptovaluta è alla ricerca del prossimo Bitcoin e ha dimostrato la volontà di inseguire gli highflyer per ottenere grandi ritorni.

5. Esistono poche strade per scommettere contro SHIB

Infine, c’è un intrinseco bias di acquisto in gran parte dello spazio delle criptovalute.

Ad esempio, è relativamente facile per gli investitori vendere allo scoperto un titolo o forse utilizzare le opzioni come un modo per scommettere sul futuro ribasso di un titolo quotato in una delle principali borse valori. Ma ad eccezione di Bitcoin ed Ethereum, non ci sono veri derivati ​​che possono essere usati per scommettere contro le valute digitali.

Inoltre, mentre la vendita allo scoperto è disponibile su alcuni scambi di criptovaluta per una piccola manciata di valute digitali, non è uno strumento ampiamente utilizzato, soprattutto considerando l’incredibile volatilità vista nello spazio delle criptovalute. Senza venditori allo scoperto attivi, c’è un pregiudizio naturale che spinge Shiba Inu più in alto.