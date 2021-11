500mila lucine sul Lago Maggiore: si accende la magia del Natale a Laveno Mombello

Quest’anno sarà Laveno Mombello sede delle “Lucine di Natale”, creative e suggestive installazioni realizzate grazie a oltre 500mila luci LED, con il coinvolgimento di Lino Betti, l’ideatore delle “Lucine di Leggiuno”, per lunghi anni appuntamento nella zona.

Le lucine si accenderanno il 4 dicembre e rimarranno visibili durante tutte le Feste di Natale, offrendo ad abitanti e turisti uno spettacolo irripetibile. Quale posto migliore, infatti, di una cittadina affacciata sul Lago, incorniciata dalle Alpi innevate e decorata da migliaia di luci per respirare l’atmosfera del Natale?

La manifestazione “Lucine di Natale” si inserisce nel più ampio contesto delle molte iniziative natalizie che il Comune, assieme alle realtà del territorio, sta organizzando per dare vita a un ricco calendario di eventi coordinato dall’assessore al turismo e commercio Mario Iodice.

È stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dalla rappresentante del Comitato dei Commercianti, Francesca Vicini, che hanno coinvolto Lino Betti, già ideatore delle “Lucine di Leggiuno”, in questa nuova fantastica proposta per Natale.

«Dopo un periodo molto critico per tutti, pur con la cautela e la vigilanza che non devono venire meno, si è deciso di offrire ai nostri concittadini e ai turisti una occasione speciale per vivere in modo magico l’atmosfera natalizia» dice il sindaco Luca Santagostino. «Siamo convinti che la manifestazione sarà una preziosa occasione per rilanciare anche turisticamente il nostro territorio, facendolo conoscere e apprezzare da un vasto pubblico anche nel periodo invernale”.

L’iniziativa delle Lucine ha radici lontane. Nate da un’idea di Lino Betti, prima di approdare a Laveno, le Lucine avevano illuminato Leggiuno e l’avevano resa il cuore del Natale grazie alle sue eclettiche installazioni. Betti ha sempre raccontato di aver acquistato le prime lucine in una città del Brasile, paese d’origine della moglie. Correva l’anno 1999 e da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino a toccare quota 500mila led. «Da quel primo fascio di lucine, di strada ne abbiamo fatta tanta. La possibilità di portare l’iniziativa a Laveno è molto importante per proseguire nella tradizione delle Lucine e per regalare un Natale magico ai visitatori», commenta.

Le Lucine di Natale a Laveno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio 2022 (ad eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre), dalla domenica al giovedì dalle 17:30 alle 23:00, mentre il venerdì e il sabato fino alle 24:00.

Nell’area antistante il Parco del Gaggetto sarà possibile sorseggiare una cioccolata calda o il tipico vin brûle in classici bicchieri monouso o nelle tazze di ceramica personalizzate con una grafica natalizia tutta dedicata alle Lucine di Natale. Anche i più freddolosi si sentiranno al caldo!

L’ingresso è su prenotazione e con biglietti acquistabili on-line sul sito dedicato.