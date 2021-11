A Caronno Pertusella la prima seduta del Consiglio comunale del Giudici bis

Marco Giudici ha compiuto l’atto formale del giuramento come sindaco di Caronno Pertusella.

Si è infatti svolta nella serata di venerdì 5 novembre nella sala della Biblioteca comunale la prima seduta del Consiglio comunale uscito dalle urne del 3 e 4 ottobre.

Dopo l’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti e il giuramento del primo cittadino, si è proceduto all’elezione del Presidente del Consiglio comunale: la maggioranza ha scelto Fulvio Zullo del Partito Democratico, il più votato tra le liste della coalizione a sostegno di Marco Giudici.

Nel suo discorso, Zullo ha ringraziato per il loro impegno gli amministratori comunali che si sono succeduti negli anni e il suo predecessore Silvio Maiocchi. «Il Presidente del consiglio ha l’obbligo della imparzialità, mi auguro di poter operare sempre secondo questo principio – ha aggiunto Zullo -. Mi impegnerò affinché i consiglieri di maggioranza e di minoranza possano lavorare serenamente. Il Consiglio comunale è il luogo dove si esplica la democrazia della rappresentanza, a noi tocca l’onere e l’onore dell’applicazione del programma amministrativo».

Il momento del giuramento del sindaco Marco Giudici

I CAPIGRUPPO

Nominati anche i capigruppo: Viviana Biscaldi per il Partito Democratico, Alessandro Giudici per Unione di Centrosinistra per Caronno Pertusella, Giulia Martignoni per Civico 2030, Antonio Persiano per Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, Silvestro Pacino per la Lega, Valer Galli per Forza Italia e Silvio Maiocchi per Fratelli d’Italia.

LA GIUNTA COMUNALE

È stata poi formalizzata la nomina della Giunta comunale: confermati nell’organo collegiale Cinzia Banfi,(Unione di Centrosinistra), nominata vicesindaco, con deleghe a Cultura, Istruzione, Pari opportunità e Affari istituzionali Sebastiano Caruso (PD) con la delega ai Servizi sociali e Giorgio Turconi (PD) con deleghe a Lavori Pubbici, Verde pubblico, Informatica e sistemi di connettività, Qualità. Sarà anche la vice sindaco. Due le new entry: Daniele Rosara (Civico2030) con deleghe a Urbanistica, Ambiente e Attività produttive e Sviluppo Sostenibile e la più giovane del gruppo Mirea Gullia, di 21 anni, (indicata da Italia Viva) con deleghe a Sport e Politiche giovanili.

In capo al sindacoGiudici restano le deleghe al Bilancio, Protezione civile, Personale.

COME È COMPOSTO IL CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza:

Partito Democratico, 8 consiglieri: Fulvio Zullo (113 preferenze), Vincenzo Iaia (82), Francesca Rossetti (73), Viviana Biscaldi (65), Luciano Viganò (59), Elisa Sapuppo (56), Paola Baronio (52); Alessandra Agostini (39); Civico 2030, 1 consigliere: Giulia Martignoni (109); Unione di Centrosinistra, 1 consigliere: Alessandro Giudici (54);

Minoranza:

Valter Galli (candidato sindaco), Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, 2 consiglieri: Antonio Persiano (candidato sindaco) e Marco Uboldi (133), Lega, 2 consiglieri: Silvestro Pacino (43), Emilio Filippini (42); Fratelli d’Italia, 1 consigliere: Silvio Maiocchi (133).

LE DICHIARAZIONI DEI CAPIGRUPPO:

Viviana Biscaldi per il Partito Democratico, dopo i ringraziamenti al proprio gruppo per la designazione a referente: « Faccio un ringraziamento ai miei colleghi che sono seduti qui accanto a me, perché con la mia designazione a capogruppo mi consentono di fare una ulteriore esperienza amministrativa. Un grazie particolare alla collega Agostini, perché lei ha tracciato la strada e ha condotto per questi ultimi 10 anni il gruppo consiliare del PD con competenza e spirito di coesione; intendo continuare su questa strada. Ringrazio a nome di tutto il gruppo consiliare, la coalizione di maggioranza, perché tante donne e tanti uomini hanno messo a disposizione le loro competenze per costruire e per divulgare il programma elettorale del candidato sindaco Marco Giudici e per aver costruito una lista elettorale con candidati caratterizzati da competenza, rappresentatività e motivazione. Questo mix unito al riconoscimento del lavoro e dell’impegno della precedente amministrazione hanno consentito agli elettori di riconoscere la validità di quel progetto e la validità delle persone. Il nostro gruppo è composto da 3 uomini e 5 donne, donne che unite alle altre che siedono tra i banchi della maggioranza configurano un risultato storico per questo Consiglio comunale: a nostra memoria nei banchi della maggioranza non è mai stata raggiunta la perfetta parità di genere. Gli auguri di buon lavoro sono dedicati al sindaco, al vicesindaco e agli assessori, ai capigruppo di maggioranza e ai consiglieri di minoranza ai quali noi tutti confermiamo il nostro impegno per agire con correttezza e con l’ascolto dovuto alle altre sensibilità politiche».

Antonio Persiano per Uniti per Caronno Pertusella e Bariola: «È un onore essere qui a rappresentare i caronnesi. La nostra sarà un’opposizione attenta, ma costruttiva. Seguiremo i lavori e staremo attenti che le promesse che ci siamo fatti in campagna elettorale siano messe in pratica. Da parte nostra ci sarà tutto l’aiuto possibile, vorremmo essere propositivi e costruttivi nei vostri confronti».

Silvestro Pacino per la Lega: «Complimenti al sindaco per il risultato conseguito. Come opposizione saremo attenti e vigili a tutto ciò che avete promesso ai nostri concittadini. Sarà un’opposizione costruttiva e di confronto, affinché si tuteli sempre l’interesse del cittadino, con l’obiettivo di compiere il nostro operato con onestà e trasparenza. Auspichiamo che lo stesso atteggiamento lo avrà la maggioranza nei confronti delle proposte che arriveranno dai banchi della minoranza».

Silvio Maiocchi per Fratelli d’Italia: «Mi unisco ai complimenti e agli auguri di buon lavoro a tutti. Anche il nostro lavoro sarà fatto di confronto e di proposte, senza fare ostruzione. Conoscendo gran parte della composizione del Consiglio sono convinto che si potrà lavorare bene».

Anche il candidato sindaco del centrodestra Valter Galli ha ribadito gli auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione.

Alessandro Giudici di Unione di Centrosinistra: «Questo è il nostro terzo mandato. Sono 10 anni che sono in Consiglio comunale e da parte dell’opposizione c’è sempre stata una fattiva collaborazione e questo credo che sia il migliore esempio potremo dare alla cittadinanza, unito al buon lavoro che sicuramente faremo. Grazie a chi ci ha votato e al mio gruppo che ha lavorato tenacemente a questa campagna elettorale»

Giulia Martignoni di Civico 2030: «Per noi è la prima volta che sediamo a questo tavolo, sono onorata di poter rappresentare questo gruppo e questa lista. Grazie ai miei compagni di squadra, senza i quali non avrei avuto l’onore di sedere questo tavolo. Siamo stati una squadra coesa che per mesi ha lavorato nell’ottica di portare un progetto fresco che guardasse al futuro di tutti noi. Sono certa che continueremo a lavorare. Grazie anche all’opposizione, perché nei loro interventi hanno sottolineato di voler essere propositivi. Il programma della maggioranza riguarda il futuro e riguarda lo sviluppo sostenibile, temi che riguardano tutti noi, sono felice che si potrà fare un lavoro insieme che sia il più possibile condiviso».