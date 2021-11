A Milano Malpensa torna l’aereo più grande del mondo, l’A380 Emirates

Torna a Malpensa l’Airbus 380-800, l’aereo più grande del mondo: domenica 31 ottobre il gigante dell’aria – come previsto – è tornato ad operare sulla rotta Dubai-Malpensa-New York, a un anno e mezzo dalla sostituzione, nel marzo 2020, quando il lockdown internazionale aveva imposto di ridurre al minimo frequenze e capacità dei voli.

L’A380 è stato prontamente colto in pista da Massimo Andreina, appassionato di aviazione. Uno splendido scatto, anche se l’A380 è da vedere dal vivo, con i suoi 72 metri di lunghezza e i poco meno di 80 metri di apertura alare, come tre carrozze ferroviarie messe in fila o un palazzo di venticinque piani.

Il velivolo viene impiegato sul volo da Dubai che prosegue – grazie alla cosiddetta “quinta libertà” di volo – verso New York, sulla tratta che da Malpensa vede tradizionalmente più concorrenza in termini di numero di collegamenti e qualità. Ed Emirates certamente è in grado di competere, con il gigante dell’aria che offre 489 posti a sedere, lounge e mille altre comodità per tutti i livelli di servizio a bordo (ma nella classe superiore c’è anche la doccia).

L’Airbus debuttò a Malpensa con Lufthansa nel 2010 (ai tempi in cui la compagnia tedesca voleva fare qui il suo hub) ma poi è stata Emirates a renderlo presenza fissa nelle rotte da Milano verso gli Usa e verso Dubai.

L’A380 è sì un simbolo iconico nel mondo dell’aviazione, ma che evidentemente soprattutto risponde ad un aumento della domanda di posti a sedere: un buon segnale, che arriva a poche settimane dalla riapertura di molte destinazioni turistiche anche nell’area Middle East. Buono il segnale dato dal primo volo: 327 i viaggiatori in arrivo, 448 quelli in partenza.