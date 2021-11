Accordo con la Jr Tennnis Training: il Tennis Club Malnate diventa Top School

Altro importante traguardo per lo sport di Malnate e del territorio. È stato siglato un accordo quinquennale che affida a Jr Tennis Training le attività della Scuola Tennis anche per il Tennis Club Malnate. Tutti i corsi di tennis bambini, ragazzi ed adulti si avvarranno della professionalità dello staff Jr Tennis guidato da Gianluca Bolognino e Silvia Longoni.

La Scuola Tennis potrà quindi appoggiarsi, oltre ai campi coperti dei due club, anche ai due in terra rossa dello storico club malnatese, potendo così acquisire il prestigioso riconoscimento di Top School secondo le graduatorie della Federazione Italiana Tennis.

La scuola “a 5 stelle” é quella più completa riconosciuta dalla Fit e prevede corsi relativi al minitennis, all’avviamento, al perfezionamento, alla specializzazione e all’allenamento e può iscrivere almeno 5 squadre ai campionati giovanili.

Dopo il rodaggio della collaborazione tra i due club tennistici, iniziato nel 2015, oggi l’ufficializzazione del rinnovo dell’accordo arriva in occasione dei 10 anni di attività del club Junior Tennis Training attivo a Solbiate con Cagno e molto radicato nel territorio (quasi 500 iscritti) grazie anche a un importante Progetto Scolastico che coinvolge circa 300 bambini della scuola primaria, attraverso la convenzione con gli Istituti di Valmorea e di Malnae.

Il progetto “Racchette in classe” si pone come obiettivo quello di avvicinare i bambini allo sport in modo ludico e divertente facendogli capire l’importanza di questa attività.

«Con la nuova Top School – commentano dal Tennis Club Malnate – il territorio guadagna un nuovo distretto sportivo d’eccellenza, una risorsa preziosa soprattutto per bambini e ragazzi».