Ad Angera Allea rilancia il proprio movimento: nuovo logo e nuovo numera de “La Spinta”

A distanza di quasi due anni e mezzo dall’insediamento in consiglio comunale di Angera per il gruppo civico Allea è tempo di “un cambio di passo” necessario a guardare al futuro e alla seconda metà del mandato che vede la lista civica ai banchi dell’opposizione. Rappresentata in consiglio da Milo Manica, Giacomo Baranzini e Marcella Androni, Allea vuole investire in «cultura politica e nella creazione di una coscienza civica forte, capaci di riportare al centro dei pensieri civici il bene comune della città di Angera». Così dichiara Allea in una nota diramata alla stampa locale.

Il motore della coscienza civica ricercata e diffusa da Allea è rappresentato dal giornalino del movimento “La Spinta”: «La Spinta, giunta al quinto numero pubblicato, nasce dalla negata collaborazione da parte della maggioranza a contribuire all’informatore cittadino – spiega Allea -. Gli abbonati hanno ricevuto gratuitamente in questi giorni a casa la propria copia del quinto numero, mentre tutti possono trovarne una presso i bar di Angera» (una versione digitale è disponibile anche online).

Il curatore della grafica del magazine Giacomo Baranzini illustra: «Quest’ultimo numero raccoglie idee intorno al Lago, elemento importante per il nostro territorio e sul quale poniamo sempre attenzione, sia dal punto di vista paesaggistico sia da quelli culturale, turistico e sportivo». Fra i diversi contributi dell’ultimo numero: un’intervista al deputato e vicesindaco di Arona Alberto Gusmeroli sul rapporto fra Angera e Arona, il progetto del ripopolamento di pesce persico reale nel Lago Maggiore ad opera dell’associazione La Pinta, un approfondimento sulla progettazione delle piste ciclabili. Quest’ultimo tema è stato inoltre ripreso anche nel video-progetto d’inchiesta “Spunti di vista”: una serie di sei video interviste a sindaci, progettisti, cittadini e artigiani sul tema della ciclabile Sesto Calende-Laveno, con un focus sul tratto Angera-Ranco.

«Con questo progetto non ci mettiamo in cattedra con la presunzione insegnare qualcosa, ma anzi raccogliamo le varie osservazioni dal territorio per dare la possibilità ai cittadini di farsi un’idea propria. Il nostro intento è mettere in rete diverse realtà e idee del territorio per costruire progetti lungimiranti» racconta Marcella Androni, consigliera e ideatrice del progetto insieme a Rainbowhale. Protagonista dell’ultimo video, disponibile da sabato 13 novembre, sarà Lorenzo Franzetti, artigiano delle biciclette e scrittore, anch’egli darà la propria visione sul tema della ciclabile Angera-Ranco.

Sempre in questi giorni il gruppo ha presentato il nuovo simbolo: scompare il nome del candidato sindaco dal logo. «Crediamo più nelle idee e nei valori delle persone e meno ai nomi – spiega Milo Manica, capogruppo in consiglio comunale -. Non si tratta di un passo indietro, ma di fare uno scatto in avanti! Ci prepariamo ad ascoltare i cittadini per dare un nuovo slancio al nostro movimento. Continuiamo a lavorare per la strutturazione di una forza politica che guardi al futuro della città».