Ad Arcumeggia la presentazione del libro “Una nuova età di formazione”

Continuano gli appuntamenti alla Casetta dei libri di Casalzuigno. L’ospite di sabato 27 novembre, alle 15 e 30 è Chiara De Giorgio con la presentazione di “Una nuova età di formazione”. “Il giovane è in grado di camminare più velocemente dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada giusta”, si legge nella prefazione del libro. In questo volume gli studi sulla consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità sono diretti a stimolare adeguate capacità di formazione e reazione comportamentali.

Appuntamento nel borgo di Casalzuigno nella sede della Pro Loco di Via Nuvoloni. Ingresso libero con green pass.