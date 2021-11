Ad Azzate si è parlato di Resistenza “fase fondante della democrazia”

Si è parlato di resistenza, venerdì 12 novembre ad Azzate. Chiara Colombini ha presentato il suo libro “Anche i partigiani però…”. Sollecitata dalle domande di Gianmarco Beraldo, la scrittrice ha esposto la realtà del movimento partigiano: articolato, complicato ma con l’obbiettivo principale di liberare il Paese da chi ne voleva calpestare le libertà.

“E in quest’ottica, anche le divisioni ideologiche passavano in secondo piano – ha spiegato l’Anpi di Azzate, organizzatore dell’evento- . La concordia democratica (cattolici, socialisti, azionisti, comunisti,liberali) ha generato la Costituzione e nessuno di noi dovrebbe mai dimenticarlo. Il che annulla l’equazione semplificatrice: Resistenza match tra Rossi e Neri. La Resistenza è una fase fondante della democrazia, che si sviluppa in un ambiente storico e che ne trae forza. E questo, per parafrasare Robert Frost, ha fatto tutta la differenza”.

Un pubblico attento ed interessato ha partecipato alla presentazione dell’opera della Colombini. Ampio schieramento di forze dell’ordine all’esterno per presidiare l’area attorno alla sede dell’evento per arginare eventuali incursioni di gruppi nazifascisti. Alcuni striscioni provocatori sono stati appesi nel corso della serata nella piazza del paese, rimossi poco dopo da polizia e carabinieri.