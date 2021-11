Addio a Rossana Chiodi: protagonista dell’impegno sociale, ambientale e politico della città di Varese

Se ne è andata all’età di 74 anni Rossana Chiodi, protagonista dell’impegno civico, ambientale e politico della città di Varese.

Una donna da sempre in prima linea, insieme alla sua immancabile bicicletta, a condurre con le sue idee e il suo esempio le battaglie a favore di un mondo più giusto e rispettoso della natura che ci circonda.

Rossana è stata tra i fondatori di Legambiente Varese e di Fiab Ciclocittà, due associazioni per le quali si è impegnata per decenni promuovendo eventi, iniziative e battaglie soprattutto in favore di quella mobilità dolce che trova nella bicicletta il suo strumento principale. Un’attività che è stata vitale anche nell’ambito dell’esperienza sociale del quartiere delle Bustecche, laboratorio di impegno sociale e politico di molte associazioni e del quale Rossana è stata protagonista.

Impegni che condivideva con passione insieme a tutta la sua famiglia: con Alberto Minazzi, volto storico di Legambiente, e con la figlia Valentina Minazzi, oggi Vicepresidente di Legambiente Lombardia e Presidente di Legambiente Varese.

Recentemente è stata anche candidata per il Sole d’Oro, il riconoscimento del Cesvov per il volontariato, con queste parole:

L’anima gentile dell’eco-femminismo a Varese: Rossana è stata tra i fondatori di ben due associazioni ambientaliste in città, Legambiente e Fiab-Ciclocittà, e per più di vent’anni presidente della seconda, unendo le istanze sociali e femminili a quelle ambientali, come hanno fatto figure a lei vicine come Laura Conti e Luciana Castellina.

Decisiva nel mantenere vivo, attivo e inclusivo l’ambientalismo varesino, “Rossa” è stata memoria storica del movimento femminista per le giovani generazioni, fornendo spunti per attualizzare la militanza, senza prevaricare o imporre la propria visione.

In un momento di estrema difficoltà per lei e la sua famiglia, il circolo di Legambiente Varese vuole rendere pubblico l’affetto e il ringraziamento per la sua azione quotidiana e spesso non riconosciuta, come il più delle volte è quella delle donne impegnate per il sociale, l’ambiente, un mondo migliore.