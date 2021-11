“Adottiamo il modellino di un monumento varesino” la proposta di Italia Nostra e Museo Tattile

Quello del Battistero di Varese, presentato questa mattina, vuole essere il primo di una serie di modellini che riproducono i monumenti varesini: o almeno è quello che sperano il Museo Tattile e Italia Nostra.

«Sarebbe una iniziativa importante non solo per chi ha difficoltà visive, ma anche per avvicinare i varesini e i varesotti alle loro bellezze – spiega Livia Cornaggia, direttrice del museo Tattile di Varese – Ma il problema iniziale sono i fondi per la realizzazione di questi modellini: che non sono un giocattolo, ma frutto di una progettazione legata all’architettura».

Un metodo per diffondere questa “buona pratica” che avvicina i monumenti alla cittadinanza, ribaltando il concetto di “Non toccare” che si portano dietro i musei, può essere quello di decidere di “adottare un monumento”: «Al museo tattile sono già conservati Palazzo Estense, il Sacro Monte, santa Caterina del Sasso – spiega – Ma sarebbe bello se gruppi di cittadini o associazioni decidessero di “adottare” il proprio monumento, o parco, e rendere possibile la sua riproduzione tattile».

Un appello lanciato così, un po’ leggermente ma con una vera ambizione: e noi proviamo a rilanciarlo, nella speranza che questa pratica si diffonda rendendo maggiormente accessibili le bellezze varesine.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattare Italia Nostra Varese o il Museo Tattile.