“Aiutateci a coltivare i funghi”, la cooperativa Abad di Inarzo chiede donazioni

Funghi coltivati in serra tutto l’anno, venduti a ristoranti, piccoli negozi della zona o anche alla grande distribuzione del nostro territorio. È questo l’ambizioso progetto della cooperativa Abad che di fatto, è già realtà.

«Si chiama “Cresciamo come Funghi” – spiega Mariangela Prestera, una delle responsabili della cooperativa Sociale Abad Servizi e Lavoro – L’idea ci è venuta dopo che un nostro benefattore ci ha donato un capannone che si presta benissimo a questo genere di coltivazioni. E così con Paola, una nostra collaboratrice con studi e specializzazione in agronomia e coltura dei funghi, abbiamo deciso di avviare questa nuova attività, istruendo, per ora, due nostri dipendenti»

L’Orto del Borgo, questo il nome del progetto più vasto della cooperativa, ora coltiva funghi indoor con substrati biologici made in Italy, detti volgarmente ballette, all’interno di uno spazio tecnologicamente avanzato con temperatura, illuminazione e umidità controllate. Tutte le attività di produzione e confezionamento dell’Orto del Borgo sono realizzate da persone con disabilità o fragilità personale, sotto la supervisione di educatori professionali e tutor esperti nel settore della coltivazione (dal sito La rete del dono).

La cooperativa però ha bisogno di fondi e come lo scorso anno la raccolta fondi “adotta un posto di lavoro”, ha permesso di garantire il posto di lavoro a tutte le persone ad oggi impiegate, ora chiede di fare una donazione per sostenere l’acquisto delle prime 1500 ballette sulle quali cresceranno i funghi

Questa è la lettera a “cuore aperto” che presenta il progetto.

“Cari lettori,

la cooperativa sociale Abad Servizi e Lavoro di Inarzo ha dato vita ad un nuovo progetto nato dal desiderio di offrire sempre maggiori opportunità per riconoscere valore e dignità ad ogni persona fragile e svantaggiata. Sulla base dell’esperienza in ambito formativo nel settore del verde con Orto del Borgo Abad estende la sua attività ad azienda agricola e coltiva funghi in serre tecnologicamente avanzate. Tutti i processi produttivi e di confezionamento di Orto del Borgo sono realizzate da persone con disabilità o fragilità, sotto la supervisione di educatori professionali e tutor esperti.

Da oltre 25 anni Abad non solo si occupa di inserimenti lavorativi, ma è anche un percorso di vita in cui molte persone acquisiscono indipendenza e crescita umana. Da quando ha iniziato ad operare, Abad ha formato almeno 500 persone e per molti è diventata un luogo di realizzazione.

Per continuare ad offrire opportunità di crescita e di lavoro a chi da solo non ce la fa, Abad ha bisogno del sostegno di tutti per supportare Orto del Borgo. Le difficoltà della crisi pandemica hanno creato una perdita economica difficile da colmare senza un aiuto e se siamo riusciti a resistere e ad andare avanti, lo dobbiamo anche ai fondi raccolti a Natale dell’anno scorso attraverso la campagna a cui tanti hanno aderito. Con il preziosissimo aiuto abbiamo dato vita al nuovo progetto Orto del Borgo e vogliamo che continui a crescere per creare nuovi posti di lavoro.

Per raggiungere il nostro obiettivo, anche quest’anno chiediamo un regalo di Natale, una donazione che potrete effettuare attraverso questo link

Una piccola donazione è per noi un grande contributo per proseguire nella nostra missione. Donate un grande valore, aiutateci a sostenere il progetto Cresciamo come funghi”.

«La scelta di avviare una produzione agricola nasce sia dalla necessità di differenziare le mansioni lavorative, sia dalla consapevolezza che l’attività agricola e la coltivazione meglio rispondono alla predisposizione individuale di alcune persone – conclude Mariangela -. Negli anni infatti abbiamo sperimentato attività formative nell’ambito della manutenzione del verde, ottenendo eccellenti risultati per quanto riguarda l’acquisizione di competenze professionali e il benessere personale.“Cresciamo come funghi” vuole richiamare la nostra propensione a svilupparci come cooperativa, a creare nuove occasioni di formazione e di lavoro».

Come donare