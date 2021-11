Al Centro raccolta rifiuti di Tradate è entrato in vigore l’orario invernale

Seprio Patrimonio Servizi comunica che da ieri, 1° novembre, è entrato in vigore l’orario invernale per il Centro di raccolta rifiuti di via Saporiti a Tradate. Orario che proseguirà fino alla fine di febbraio 2022.

Orario invernale

Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – chiuso

Martedì 8:30 – 12:00

Giovedì 14:30 – 17:00

Sabato 8:30 – 12:00

Come sempre l’ultimo accesso al centro viene consentito 15 minuti prima della chiusura, ovvero alle 11.45 al mattino e alle 16.45 al pomeriggio.

Altre informazioni sul sito di Seprio Patrimonio Servizi tel. 0331.1675551 email info@sepriopatrimonio.it